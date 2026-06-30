İran: Bu hafta uzman ekip "dondurulmuş varlıklar" konusunun takibi için Doha'ya gidecek

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, Doha'ya uzman bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Bekayi, müzakereler için ABD ile bir toplantı planlanmadığını ancak ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip ettiklerini söyledi.

Henüz nihai anlaşma için müzakere sürecine girilmediğini aktaran Bekayi, müzakerelerin başlaması için mutabakat zaptındaki 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulamaya konması, uygulamanın da devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

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