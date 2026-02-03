Bugün
Anasayfa Siyaset ABD Başkanı Trump'dan Jeffrey Epstein açıklaması

ABD Başkanı Trump'dan Jeffrey Epstein açıklaması

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2026 09:02

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının kendisini akladığını savunarak, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." dedi.

ABD Başkanı Trump’dan Jeffrey Epstein açıklaması

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürerek, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." diye konuştu.

- Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

