Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset ABD'de Minnesota Valisi Walz'dan Trump yönetimine tepki

ABD'de Minnesota Valisi Walz'dan Trump yönetimine tepki

Yayınlanma Tarihi: 26.01.2026 08:58

ABD'nin Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ilişkin soruşturma başlatılmadan önce Başkan Donald Trump yönetiminin "hikayeler uydurduğunu" öne sürdü.

ABD’de Minnesota Valisi Walz’dan Trump yönetimine tepki

Walz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarının "profesyonellikten uzak" olduğunu ifade etti.

Minneapolis'te bir kişinin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ait görüntülerin federal yetkililerin iddialarıyla çeliştiğini belirten Walz, Trump yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlatılmadan önce "hikayeler uydurmaya çalıştığını" savundu.

Walz, "Federal hükümetin en güçlü isimleri, hikayeler uydurup, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz alakasız kişilerin ve bir silahın fotoğrafını yayımlayarak anlatı oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Olay anına ait görüntülerin gerçeği yansıttığını vurgulayan Walz, söz konusu iddiaların ise "asılsız" olduğunu dile getirdi.

Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktaran Walz, olayın federal hükümet yerine eyalet tarafından soruşturulması gerektiğini kaydetti.

- Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kristi Noem Minneapolis Minnesota Beyaz Saray ABD Donald Trump ICE trump

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu

Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu

Divanu Lugati’t-Türk’te en çok geçen kelimeler

Divanu Lugati't-Türk'te en çok geçen kelimeler

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 2: Bozgunculuk/İfsad

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 2: Bozgunculuk/İfsad

Kur’an’da Allah kendisini nasıl tanıtır?

Kur’an’da Allah kendisini nasıl tanıtır?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kars’ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Kars'ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler