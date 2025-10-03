Bugün
Kuzey Kore liderinden, "uluslararası değişikliklere aldırmaksızın" Çin ile ilişkileri güçlendirme vurgusu

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2025 08:54

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın" Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Kuzey Kore liderinden, uluslararası değişikliklere aldırmaksızın Çin ile ilişkileri güçlendirme vurgusu

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Başkanı Şi Cinping'e mesaj gönderdi.

Mesajında Kim, ülkesinin "uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın" Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini vurgulayarak, bölgede yakın stratejik iletişim yoluyla barış ve istikrarı korumak için işbirliğine istekli olduğunu kaydetti.

Kim, "Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin, geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu istikrarlı şekilde geliştirmek, hükümetimizin kararlı duruşudur." ifadesini kullandı.

