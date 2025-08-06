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Kuzey Kore Propaganda Hoparlörlerini Kaldırmadı!

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 08:30

Güney Kore, gerilimi azaltmak için sınırda propaganda yayını yapan hoparlörleri kaldırma kararının ardından Kuzey Kore'nin aynı adımı atmadığını bildirdi.

Kuzey Kore Propaganda Hoparlörlerini Kaldırmadı!

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung-jun, sınırdaki hoparlörlere ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore ordusunun 4 Ağustos'tan itibaren propaganda yayını yapan hoparlörleri kaldırmaya başlamasının ardından Lee, bugün itibariyle Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini belirtti.

- Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore Savunma Bakanlığından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırma çalışmalarına başlandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, bunun iki ülke arasındaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olduğu kaydedilmişti.

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

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