ABD Başkanı Trump’a göre Hindistan’la ticaret anlaşması çok yakın, AB ile mümkün

Real America's Voice programına röportaj veren Trump, ABD'nin olası ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen tarifeler öncesinde, pek çok ülkeyle müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'la ticaret anlaşması sağlanmasına çok yakın olduklarını söyleyen Trump, "Avrupa ile bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Trump, Kanada ile anlaşmaya varılması ihtimaline de henüz bir şey söylemek için erken olduğunu belirtti.

Başkan Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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