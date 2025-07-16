Trump, Zelenskiy'nin "Moskova'yı hedef almaması" gerektiğini söyledi

Zelenskiy'nin Rusya'nın başkentini vurup vuramayacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı." dedi.

Trump, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını reddederek, Rusya'nın, 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeleri uygulama tehdidini yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "hayal kırıklığını" dile getiren Trump, "Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir (Eski ABD Başkanı Joe) Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ukrayna'nın tarafında mısınız?" sorusuna ise "kimsenin tarafında değil, insanlık tarafında" olduğu cevabını verdi.

ABD Başkanı, "Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün erken saatlerde, Trump'ın ateşkese varmak için öngördüğü 50 günlük süreyi reddederek "taleplerde bulunma, özellikle de ültimatom verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu" söylemişti.

- Trump, Epstein dosyalarında isminin olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın suç dosyasında kendi adının da olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda, "Hayır." yanıtını verdi.

Bondi'nin davayı ele alış biçiminden övgüyle bahseden Trump, Adalet Bakanı'nın "güvenilir olduğunu düşündüğü her şeyi" yayımlaması gerektiğini, kendisinin de aslında bu dosyaların yayımlandığını görmek istediğini dile getirdi.

Trump, ancak belgelerde güvenilirlik sorunları olduğunu da iddia ederek bu belgelerin, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ile eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden tarafından "uydurulduğunu" öne sürdü.

Öte yandan ABD Başkanı, New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'nin, Washington'da kahvaltılı bir toplantıya davet edildiğini duyması üzerine, kendisinin de toplantıya katılıp Mamdani ile tanışmak istediğini söyledi.

Trump, Mamdani ile ilgili "Ülkemizin bir komüniste hazır olduğunu sanmıyorum ama göreceğiz. Ve yarışın henüz bittiğini de sanmıyorum. Tekrar yarışacak birkaç kişi var, ilginç olacak. Onun hakkında iyi olmayan şeyler çıkıyor." dedi.

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