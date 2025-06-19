İran-İsrail Gerilimi: Japonya Dışişleri Bakanı İvaya’dan Barış Mesajı

İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanışı sürerken, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İvaya ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gerilimin Orta Doğu'da yayılacağı endişesini paylaşan İvaya, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Erakçi de İran'ın pozisyonu ve çabaları konusunda Bakan İvaya'yı bilgilendirirken, iki bakan Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, 13 Haziran'da, İsrail'in İran'a saldırısını bölgedeki durumu tırmandırdığı gerekçesiyle "şiddetle kınadığını" bildirmişti.

- ⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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