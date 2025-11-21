Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, "Bugün burada yalnızca bir festivalin kapılarını açmıyoruz. 10 yıl boyunca biriken emeğin, umudun, sözün, dayanışmanın ve hikayenin kapılarını açıyoruz. Kısa'dan Hisse bundan tam 10 yıl önce 'Kısa film başka bir şey.' diyerek yola çıktı. Bu inanç bizi her yıl yeniden çalışmaya, üretmeye ve daha büyük bir festival olma yoluna götürdü." dedi.

Özcan, festivalin sadece kısa filmleri göstermekten ibaret olmadığına işaret ederek, "Bu festival artık kısa filmin kıymetini bilen, kültürel değerini koruyan ve bu değerleri geleceğe aktaran bir sinema ekosistemi haline geldi. Bu yıl dördüncüsünü tamamlayan atölyemiz de genç sinemacıların üretim disiplinini güçlendiren, sürdürülebilir bir eğitim modeli sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

- Festivalde 35 kısa filmin gösterimi gerçekleştirilecek

Festivalin artistik direktörlüğünü üstlenen Abdülhamit Güler de etkinlik kapsamında düzenlenecek programlar hakkında bilgi vererek, Filistin Özel Seçkisi'nde Gazze'deki soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan "Sıfır Noktasından" filminin iki bölüm halinde seyircilerle buluşacağını aktardı.

Güler, festivalin "erişilebilirlik" konusunda da hassas olduğunu vurgulayarak, görme ve işitme engelliler için hazırlanan sesli betimlemeli ve işaret dilli gösterimlerin, 27 Kasım'da yapılacağı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışında "Kısa'dan Hisse Film Atölyesi"nde 12 hafta boyunca eğitim alan öğrencilerin Metin Erksan'ı anmak amacıyla hazırladıkları "İdea da Aşk Zamanı" başlıklı belgesel gösterildi.

Atölye kapsamında üretilen "Süt" isimli kurmaca kısa film de programda seyircilerin beğenisine sunuldu. Program sonunda atölyede eğitim alan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Çeşitli ustalık sınıfları, atölyeler, özel söyleşiler ve etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde 35 kısa film gösterimi gerçekleştirilecek.

Festival sonunda düzenlenecek ödül töreninde ise kısa film ve yapım destek ödülleri sahiplerini bulacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.