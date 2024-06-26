Türk filmleri Rusya’nın Soçi ketindeki festivalde gösterime giriyor

Festival kapsamında Soçi Kış Tiyatrosu'nda gösterimi yarın başlayacak ve 30 Haziran'a kadar sürecek Türk filmleri arasında Kerem Bürsin'in başrolünü üstlendiği ve Cüneyt Karakuş'un yönettiği "Eflatun" filmi de yer alıyor.

Jüri üyeleri arasında Türkiye'den yönetmen Ezel Akay'in yer aldığı festivalde uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyon filmleri yarışıyor.

Daha önce Rusya'nın Nalçik kentinde düzenlenen Kabardino-Balkarya 2024 Uluslararası Film Festivali'nde "İki Şafak Arasında" isimli Türk filminin gösterimi yapılmıştı. Aynı film, geçen hafta da Rusya'nın başkenti Moskova'da sinemaseverlerle buluşmuştu.

Ayrıca Moskova'daki Sinema Evi'nde 27 Haziran'da "Bizim İçin Şampiyon", 12 Ağustos'ta da "Kelebeğin Rüyası" filmi izleyicilerle buluşacak. Filmler Rusça altyazıyla gösterilecek.