Yönetmen Wenders ile oyuncu Yakusho’ya 43. İstanbul Film Festivali’nde onur ödülü verilecek

Alman yönetmen Wim Wenders ve Japon oyuncu Koji Yakusho 'ya, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından MUBI işbirliğiyle düzenlenen " 43 . İstanbul Film Festivali"nde onur ödülü takdim edilecek.

Yönetmen Wenders ve oyuncu Yakusho, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında, festivalde izleyiciyle buluşan "Mükemmel Günler" (Perfect Days) isimli filme ilişkin soruları cevapladı.

Wenders, İstanbul'a gelmekte geç kaldığını belirterek, "78 yıldır bu anı bekliyorum. Bunun bahanesi yok. Böyle bir kente gelmek için neden bu kadar bekledim? Çok fazla Türk dostum da var. Sonunda oldu. Sabah kalktığımda boğaz manzarasına baktım. 'Bunca zaman neredeydim' diyorum." ifadesini kullandı.

- "Koji, adamlarla oturdu, çalıştı"

"Mükemmel Günler" filminin çalışmalarında temizlik işçisinin günlük rutinine ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Wenders, şunları anlattı:

"Farklı şekilde dersler aldık ikimiz de. Koji, adamlarla oturdu, çalıştı. Daha ayrıntılı dersler aldı. Ben de adamla tanıştım. Oturup hayatının nasıl olduğunu izledim. Tahmin etmeye çalıştım. Teknik anlamda soru sorarız diye, bütün çekimde orada bulunması gerekti. Biz de bunu nasıl yapıyor, nasıl temizliyor diye hep yanında olmak istedik. Çok nazik birisiydi kendisi. Biliyorum ki filmin sonunda Koji'ye baş temizlikçi işini teklif etti. Böylece kendisi emekli olabiliyordu."

Wenders, filmin adının nereden geldiğine ilişkin, "Bir gün, bir sahne çektik. 'Mükemmel Gün' şarkısı dinliyordu karakterimiz. Ne düşündüğümüzü ikimiz de biliyorduk. 'Artık filmin ismi Perfect Days olacak.' dedik. Sadece kelime değil, fikrin kendisi de popüler olsun istedim." diye konuştu.

Filmin yapımcısının ise çekim sahnelerinin olacağı tuvaletleri seçtiğini dile getiren Wenders, 2020'de Tokyo Olimpiyatları için tasarlanmış tuvaletleri kullandıklarını söyledi.

- "Türk halkı, Japon kültürüne hayranlık duyan ve bizim de takdir ettiğimiz insanlardır"

Japon müzisyen Mayo Shouno'nun "Flying to Istanbul/Tonde Istanbul" şarkısını dinlediğinden beri İstanbul'a gelmek istediğini, sonunda burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Koji Yakusho ise "Ben ilk kez davet aldım ve direkt gelmeye karar verdim. Hiç beklemek istemedim." dedi.

Film sahnelerinden yola çıkarak "tuvaletlerin de ruhu olduğunu" söyleyen Yakusho, "Her nesnenin, her canlının ruhu vardır. Ben ne zaman temizlik yapsam, tuvaleti temizlesem, o ruh beni koruyup mutluluk getirecekmiş gibi gelir. O yüzden daima farkındayımdır. Kutsal ruhu, benim için üstlenmiş olduğu rolü bilirim." ifadesini kullandı.

Yakusho, film üzerine çalışırken bahsedilen tuvalet temizlikçisiyle uzun saatler geçirdiğini belirterek, "Onunla vakit geçirme şansına sahip oldum. Neler hissettiğini, işini nasıl yaptığını, hangi yöntemleri kullandığını öğrendim. Kendisinden aslında çok şey öğrendim." diye konuştu.

Türkiye ve Japonya'nın birbirini çok seven ve iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile getiren Yakusho, şunları kaydetti:

"Biz de biliyoruz ki Türk halkı, Japon kültürüne hayranlık duyan ve bizim de takdir ettiğimiz insanlardır. Yıllar önce bizim başbakanımızın İstanbul'u ziyareti sırasında şunları öğrenmiştim; 'İki ülkenin bayrağını düşünün. Birinde ay, yıldız var. Diğerinde ise güneş vardır. Bir araya geldiklerinde bütün gökler bir araya gelir.' demişti. Bizim filmimiz de umarım iki ülkedeki ilişkilere daha da katkıda bulunur."

Wenders'in Cannes'da Yakusho'ya "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandıran "Perfect Days" filminin yapımcısı Koji Yanai, filmin senaryosunu Wim Wenders ile beraber yazan ortak yapımcı Takuma Takasaki ve yine ortak yapımcılardan Chisato Minami ile İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, MUBI'nin kurucusu Efe Çakarel ve moderatör olarak da sinema yazarı Engin Ertan toplantıya katıldı.

Festivalin "Sinema Onur Ödülü" Wenders'e bu akşam, Yakusho'ya yarın Atlas 1948'de takdim edilecek.

Festivalin "Dört Filmde Koji Yakusho" başlıklı bölümünde gösterilen filmlerden "Mükemmel Günler" yarın 19.00'da Atlas 1948'de, "13 Suikastçı" 28 Nisan'da Nişantaşı Cinewam City's'de izleyiciyle buluşacak.