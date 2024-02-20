Arama

Menu
SİNEMA

Macar sineması filmleri Beyoğlu'nda

"Ülke Sineması" programının üçüncü konuğu Macaristan olacak.

Macar sineması filmleri Beyoğlu’nda
Yayınlanma Tarihi: 20.2.2024 10:59:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:59

Türk-Macar yılı kapsamında Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Macarlar", "Beyaz Kısrağın Oğlu", "Kızıllar ve Beyazlar", "Çocuklarıma Günce" ve "Benim XX. Yüzyılım"ın arasında olduğu Macar sinemasından dünya çapında ses getiren filmlerden bir seçki gösterilecek.

Beyoğlu Sineması'nda 23-29 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak seçkinin programı şöyle:

"Macarlar"- 23 Şubat ve 29 Şubat saat 15.00'te, "Beyaz Kısrağın Oğlu"- 23 Şubat saat 19.00, "Kızıllar ve Beyazlar"- 25 Şubat saat 15.00'te, "Çocuklarıma Günce" - 25 Şubat saat 19.00, "Benim XX. Yüzyılım" - 27 Şubat saat 15.00

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Macaristan Macar Kültür Merkezi beyoğlu sineması Beyoğlu Macar Türk Macar yılı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN