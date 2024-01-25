Tokyo'da "Türk Film Haftası" düzenlendi

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kültürel faaliyetlerine hız kazandırdı.

Büyükelçilik, başkentin Ginza bölgesindeki ünlü Toei Sinemalarında "Türk Film Haftası" etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, ilk film gösterimi öncesinde sinema salonunda yaptığı konuşmada, ocak ayı başında Japonya'nın Noto Yarımadasında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Güngen, depremzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılmasını arzu ettiklerini ve Türkiye'nin, ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

"Türk Film Haftası" etkinliğinin önemine değinen Güngen, 1924'te kurulan Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle programı düzenlediklerini ifade etti.

- "Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı önemli bir fırsat"

Güngen, "Japonya ile mevcut dostluk ilişkilerimizi ekonomi, bilim ve teknoloji, turizm, kültür ve eğitim sahaları dahil artan işbirliğiyle desteklemek istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı önemli bir fırsat." diye konuştu.

Bu kapsamda, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun bu ayki Türkiye ziyaretinin öneminin altını çizen Güngen, "Doğu ile Batı'nın buluştuğu topraklarımız medeniyetlerin beşiklerinden biri. Zengin ve derin tarihi ve kültürüyle dünyada bir cazibe odağı." dedi.

Seyircilere, Türkiye'de sinemanın geçmişini anlatan Güngen, film haftası boyunca Türkiye'nin farklı yönlerini tanıtacaklarını belirterek, "Sizleri bazen duygulandıracağız, bazen güldüreceğiz, bazen düşünmeye sevk edeceğiz. Amacımız hoş bir seda bırakmak." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ile Japonya arasındaki bağlar maziden bir hatıra değil"

Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter Yardımcısı ve Japonya Danışman Temsilciler Meclisi Milletvekili Yamamoto Kanae de konuşmasında, depremlere değindi.

Noto Yarımadası depremleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı aldıklarını kaydeden Yamamoto, Japon hükümetinin bölgenin ihyası ve imarı için çalıştığını söyledi.

Yamamoto, Japonya'da yaşayan Türklere, Noto Yarımadasındaki afet bölgelerinde depremzedelere sıcak yemek ikram etmelerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

İkili diplomatik ilişkilerin 100. yıl dolayısıyla Japonya ve Türkiye ilişkilerinin daha da derinleşmesini dilediğini bildiren Yamamoto, "Türkiye ile Japonya arasındaki bağlar maziden bir hatıra değil, bugün de capcanlı ve ayakta" dedi.

Türkiye'de bulunduğu dönemde birçok Türk filmi izleme fırsatı bulduğunu kaydeden Yamamoto, "Özellikle 'Eşkıya' filmi beni etkilemişti, kaliteli bir filmdi." diyerek, Türk Filmleri Haftası'nı kutladığını söyledi.

- "Yuvaya Dönüş" filmiyle başladı

Başkentin Ginza bölgesindeki Toei Sinemalarında düzenlenen etkinlik 2019 yapımı "Yuvaya Dönüş" filminin gösterimiyle başladı.

28 Ocak'a kadar sırayla 2011 yapımı "Çınar Ağacı", 2013 yapımı "Kelebeğin Rüyası", 2014 yapımı "Unutursam Fısılda" ve 2015 yapımı "Nadide Hayat" filmleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.