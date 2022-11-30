SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen, Yeşilçam'dan bugünlere Türk sinemasının dolu dolu 108 yıl geçirdiğini vurguladı.

Türk sinemasının bu yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Türkşen, "Son yıllarda ABD'den sonra dünyada en çok dizi ihraç eden ülke olmamız gurur verici." dedi.

Türkşen, Türk sinemasının üstatları ve gençleriyle yürüyüşüne devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni oyuncular, yönetmenler ve yüzlerle eskilerden devraldığımız şekilde ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ödül törenimizi çok büyük özverilerle hazırladık. Yeşilçam olmadan, Türk sinemasının o meşhur karakterleri, ustalarımız olmadan bu iş yürümez. Türk sinemasının geçmişinden kopmadan büyümesini istiyoruz. Türk sineması öyle büyük bir ruha sahip ki bununla yüzyıllarca devam edeceğine inanıyorum. Yaşasın Türk sineması diyorum. Bütün sinemaseverlerin desteğini bekliyoruz."

SİNEGED Yönetim Kurulu Üyesi Nur Türkşen ise bu yıl 5. kez ödül verdiklerini aktararak, çok heyecanlı olduğunu ve çok güzel bir ödül töreni gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bu ödülü ölene kadar saklayacağım"

Törende ödülünü usta oyuncu Zihni Göktay'ın elinden alan Yılmaz Erdoğan, sinemanın uzun ve zor bir yolculuk olduğunu belirterek, duygularını "Bu usta isimlerin arasında benim adımın da olması benim için çok değerli ve gurur verici. Bu ödülü ölene kadar saklayacağım." sözleriyle dile getirdi.

"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödüllerine bu yıl Filiz Akın, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Tamer Levent, Yılmaz Erdoğan, Hülya Avşar, Gülden Karaböcek, Rahim Gülcüoğlu, Zihni Göktay, Murat Yıldırım, Wilma Elles, Çetin Altay, Mustafa Uslu, Barış Kılıç, Esin Yağmurdereli, Berat Efe Parlar ve Faruk Aksoy layık görüldü.

Törende ayrıca Şef Dr. Aysel Gürel'in yönetimindeki Nilüfer Kadın Korosu ve sanatçı Murat Balkan mini konser verdi.