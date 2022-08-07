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SİNEMA

Mardin’de açık hava sinema keyfi başladı

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:23
Mardin’de açık hava sinema keyfi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Açık Hava Sinema" etkinliği düzenlendi. Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin’de atıl durumdayken Valilik ve Mardin Büyükşehir tarafından restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunulan açık hava sinemasında etkinlikler başladı.

Tarihi Kasımiye Medresesinin alt tarafında yaklaşık bin metrekare alan üzerine bereketli Mezopotamya Ovası'na karşı kurulu olan açık hava sinemasında modern oturma alanları, peyzaj çalışması ve etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlar için otopark alanı oluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, amaçlarının tarihi kenttin eski geleneğini yeniden canlandırmak olduğunu ifade etti.

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Her hafta Cuma günü yapılacak

Restorasyonu yapılarak yeniden vatandaşları açık hava sinemasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Süzen, "Anlaştığımız firmaların filmini vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde buluşturacağız. Her hafta Cuma günü film gösterimi yapılacak. Bu sıcak günlere daha da bir güzellik katacağız inşallah. Mardin gerçekten kadim bir şehir. Üst tarafımızda Kasımiye Medresesi, biraz üstünde eski Mardin, alt tarafımızda Mezopotamya, gökyüzünde ay ve yıldızlar, bu güzel tabloya hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlar dağıtıldı.

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Etiketler Türk sineması Mezopotamya Mardin Büyükşehir Belediyesi

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