Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yenilikçi cilt analiz cihazı, kozmetik sektöründe devrim yaratacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Ömer Tahir Günkara ve 40 kişilik ekibinin YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde geliştirdiği bu sistem, cep telefonu kamerasıyla çekilen basit bir yüz fotoğrafından hareketle ciltteki tüm kusurları tespit ediyor ve kişiye özel bakım programı oluşturuyor. Yapay zeka teknolojisi, fotoğraf üzerinden kırışıklık, leke, nem dengesizliği ve diğer cilt problemlerini analiz ederek her kullanıcı için benzersiz bir tedavi rotası belirliyor. Sistem, sadece analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanılacak serumları, uygulama sıklığını ve cihaz üzerinden yapılacak ışık tedavilerini de öneriye sunuyor.

Geliştirilen cihaz, kuantum nokta teknolojisi, radyo frekans, kriyoterapi ve kırmızı ışık uygulamaları gibi ileri düzey kozmetik tedavi yöntemlerini bir araya getiriyor. Prof. Dr. Günkara'nın özel olarak formüle ettiği serumlar, ikincil metabolitler içererek cildin nem dengesini koruma, kırışıklık görünümünü azaltma ve melanin üretimini düzenleme gibi çok yönlü işlevler sunuyor. Kuantum noktalarının laboratuvarda sentezlenmesi sayesinde ışık tedavilerinde daha dar spektral dağılım elde ediliyor ve cilde gönderilen ışığın dalga boyu hassas şekilde kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji, geleneksel ışık kaynaklarına göre çok daha hedefli ve etkili sonuçlar vererek fibroblast aktivitesini ve kolajen üretimini optimize ediyor. Mobil uygulama üzerinden cihaza gönderilen komutlar, ısıtma, soğutma, ışık yoğunluğu ve uygulama süresi gibi tüm parametreleri yapay zekanın belirlediği şekilde ayarlıyor.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, dinamik takip ve güncelleme yapabilmesi. Kullanıcılar yaklaşık bir ay boyunca önerilen bakım rutinini uygularken belirli aralıklarla yeni fotoğraflar çekerek ciltlerindeki değişimi gözlemleyebiliyor. Yapay zeka, yeni görüntüleri önceki analizlerle karşılaştırarak bakım programını sürekli güncelliyor ve ciltteki gelişmelere göre serum değişikliği veya uygulama sıklığında ayarlama önerebiliyor. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, kozmetik ürünlerin yanlış kullanımından kaynaklanan cilt problemlerinin önüne geçiyor. YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin de katkıda bulunduğu proje, Türkiye'nin yapay zeka ve kozmetik teknolojisi alanındaki yetkinliğini gösteriyor. Cihazın geliştirilmesi sürecinde her kullanıcının cilt özelliklerinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğu gerçeğinden hareket edilmiş, bu nedenle aynı serumun herkeste aynı sürede aynı sonucu vermeyebileceği göz önünde bulundurulmuş. Sistem, kozmetik cihazlarda ışık ve radyo frekansı gibi teknolojilerin uygun olmayan parametrelerle kullanılmasının yol açabileceği istenmeyen etkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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