İsrailli insan hakları örgütü PHRI'nin yayınladığı kapsamlı rapor, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin sağlık sisteminin sistematik saldırılara maruz kaldığını belgelerle ortaya koydu. "Ulaşmak, Tedavi Etmek, Hayatta Kalmak" başlıklı rapor, ambulans sürücüleri, sağlık görevlileri ve acil yardım ekiplerinin İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sürekli engelleme, kısıtlama ve şiddet tehdidi altında çalıştığını gösteriyor. Özellikle Ekim 2023 sonrasında yoğunlaşan saldırılar, Filistinli hastaların yaşam hakkını doğrudan tehdit eder hale geldi.

PHRI Araştırmacısı İmran Anati'nin saha çalışmalarına dayanan rapor, İsrail'in işgal altındaki topraklarda sağlık hizmetlerinde de apartheid uyguladığını somut örneklerle ortaya koyuyor. Nablus kentinin güneyindeki acil yardım ekiplerinin deneyimlerine odaklanan araştırma, ambulansların yaralılara ulaşmasının kasıtlı olarak engellendiğini, kontrol noktalarında saatlerce bekletildiğini ve bazı durumlarda sağlık görevlilerinin hedef alındığını belgeliyor. Aynı bölgede İsrail acil servisinin herhangi bir kısıtlama olmadan çalışırken, Filistin ambulanslarının sistematik engellemelerle karşılaştığı vurgulanıyor. Bu durum, sağlık hizmetine erişimde iki ayrı sistemin varlığını ve apartheid uygulamasını açıkça gösteriyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin koordineli hareket ettiğine dair tanıklıklardır. Silahlı yerleşimciler, ordunun desteği, huzurunda veya birlikte hareket ederek ambulanslara ve sağlık personeline saldırıyor. PHRI İşgal Altındaki Filistin Toprakları Direktörü Milena Ensari, uluslararası hukukun İsrail'i sağlık hizmetlerine erişim üzerindeki kısıtlamaları kaldırmakla yükümlü tuttuğunu, ancak işgal gücünün bu yükümlülüklerini sistematik olarak ihlal ettiğini vurguladı. Köy ve beldelerin girişlerindeki demir bariyerlerin kapatılması, yol kesintileri ve askeri kontrol noktaları nedeniyle Filistinli topluluklar, hastanelere güvenilir erişim imkanı bulamadığından evde tedavi ve yerel gönüllülere bağımlı hale gelmiş durumda. Ambulans sürücüleri Yusuf Diriyye, Beşir Karyuti ve Cuma Umran'ın tanıklıkları, sağlık görevlisi yeleği ve Kızılay amblemlerinin bile koruma sağlamadığını, aksine hedef haline getirdiğini gösteriyor. Rapor, bu ihlallerin münferit olaylar olmadığını, İsrail'in Batı Şeria'daki hukuka aykırı işgalini ve apartheid rejimini sürdüren geniş kapsamlı politikaların parçası olduğunu vurgulayarak, İsrail'in engellemelerinin hastaların hayatta kalma şanslarına doğrudan etki ettiğini ortaya koyuyor.

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