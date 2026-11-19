Kastamonu Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniğinin öncülüğünde "Tip 1 Diyabetli Çocuk, Genç ve Aile Birliktelik Kampı" hayata geçirildi. "Birlikte Daha Güçlüyüz" temasıyla hazırlanan kampın açılış töreni Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde yapıldı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, diyabetle mücadele sürecinde çocukların ve ailelerin yalnız bırakılmamasının önemine vurgu yaptı. Atılgan, "Bizler devlet olarak, millet olarak bu zorlukları hep birlikte paylaşmak durumundayız diye düşünüyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen bu güzel etkinliğin, diyabet hastalığıyla mücadele eden ailelerimize ve çocuklarına yönelik toplumsal sorumluluğun bir parçası diye düşünüyorum." dedi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, hastanenin kent genelindeki 19 ilçeye sağlık hizmeti verdiğini hatırlattı. Yaklaşık altı ay önce Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Hasan Karakaş'ın göreve başlamasıyla tip 1 diyabetli çocukların tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Ergül, diyabet hemşireleri ve diyetisyenlerden oluşan multidisipliner bir ekip kurduklarını söyledi. Ergül, "Bugün geldiğimiz noktada Kastamonu'nun 19 ilçesinden gelen çocuklarımızın diyabet takibini gerçekleştiriyoruz. Tedavilerini düzenliyor ve uzun dönem takiplerini hastanemizde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Programda sunum yapan Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Hasan Karakaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün insülini keşfeden Frederick Banting'in doğum günü vesilesiyle anıldığını ifade etti. Bu yılki temanın "Diyabette erken harekete geç" olduğuna dikkat çeken Karakaş, erken tanının hayati rolüne işaret etti. Türkiye'deki tanı tablosuna ilişkin verileri paylaşan Karakaş, "Türkiye'de yaklaşık 10 tip 1 diyabetliden 4'ü diyabetik ketoasidozla başlıyor. O yüzden tüm tip 1 diyabetli çocuklarımıza diyabet tanısı almadan önce, komaya girmeden önce tanı koymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kan şekeri takibinde sensör kullanımının sağladığı kolaylığa da değinen Karakaş, "Artık her çocuğumuzun kolunda, parmak uçları delinmeden kolundaki sensör sayesinde kan şekerini takip edebiliyoruz. Bu çok büyük bir destek. Çok şükür Bakanlığımızın girişimleriyle artık Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm diyabetlilere, Türkiye'deki tüm diyabetlilere kesintisiz bir şekilde sensör desteği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirip mavi balon etkinliğinde yer aldı. Kamp süresince 50 aileden oluşan 170 kişilik grup, iki günlük program için Yol Konak Gençlik Kamp Merkezi'ne geçti. Katılımcıların burada sportif etkinlikler ve mutfak atölyesi gibi faaliyetlerde bir araya geleceği bildirildi.

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