Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, doktor önerisi olmadan kullanılan antibiyotiklerin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Yanlış dozda veya eksik sürede kullanılan antibiyotikler, bakterilerde direnç gelişimine yol açarak enfeksiyonların tekrarlamasına ve dirençli bakterilerin toplum içinde hızla yayılmasına neden oluyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yaygın görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bu tür viral hastalıklarda antibiyotik kullanımının hiçbir fayda sağlamadığının altını çiziyor.

Gereksiz antibiyotik kullanımının ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini kaybetmesine neden olduğu vurgulanıyor. Antibiyotik direnci yalnızca ilacı bilinçsiz kullanan kişiyi değil, dirençli bakterilerin yayılmasıyla toplum sağlığını da tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Kasım tarihleri Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası olarak belirlenirken, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Uzmanlar, her bireyin hastalık belirtileri ve tedavi ihtiyaçlarının farklılık gösterebileceğinden, çevreden alınan tavsiyelerle antibiyotik kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Antibiyotiklerin yalnızca hekim tarafından belirlenen dozda, doz aralıklarında ve tedavi süresince düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Yalnızca ateşi düşürmek ya da ağrıyı gidermek amacıyla evde bulunan antibiyotiklere başvurulmaması, tedavinin doktor bilgisi dışında sonlandırılmaması kritik önem taşıyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini bozarak dirençli bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullanımı dirençli bakterilerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olurken, ülkeler arasında gerçekleşen insan hareketliliği de antibiyotik direncinin küresel ölçekte yayılmasına katkıda bulunuyor. İlaçların uygun koşullarda saklanması ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi de unutulmaması gereken önemli detaylar arasında yer alıyor.

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