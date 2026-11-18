Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler, pankreas kanserinin erken dönemde belirgin şikayetlere yol açmayabildiğini vurgulayarak, ciltte ve göz aklarında sararma ile vücutta kaşıntının önemli uyarı işaretleri arasında yer aldığını belirtti. Pankreasın karın içinde derin bir bölgede bulunması nedeniyle pankreas kanserinin çoğunlukla ileri evrede teşhis edildiğini ifade eden Yiğitler, erken dönemde hastalığa özgü bulguların sınırlı kalmasının tanıyı güçleştirdiğini aktardı. Pankreasın baş kısmındaki tümörlerin safra yoluna baskı yaparak sarılığa, kaşıntıya ve bilirubin yüksekliğine neden olabildiğini vurgulayan uzman, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, bulantı, kusma ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen sırt ağrısının da görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Yiğitler, pankreas kanserini tek başına kesin olarak gösteren özgül bir kan testi bulunmadığını, CA 19-9 ve CEA gibi tümör belirteçlerinin bazı hastalarda normal çıkabildiği gibi kanser dışı bazı hastalıklarda da yükselebildiğini kaydetti. Tanıda kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemenin kitleyi ve hastalığın yaygınlığını değerlendirmeye yardımcı olduğunu belirten Yiğitler, ultrasonografi ve endoskopik ultrasonografinin de kullanılabildiğini, gerekli durumlarda biyopsiyle tanının kesinleştirildiğini ifade etti. Tümör belirteçlerinin tek başına tanı koydurmaması nedeniyle sonuçların görüntüleme ve diğer bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, pankreas tümörlerinin fizik muayeneyle saptanmasının güç olduğuna işaret etti. Hastalığın özgül yakınmalara yol açmadan şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetleriyle ortaya çıkabildiğini belirten Yiğitler, mide çıkışında veya bağırsaklarda tıkanıklık gelişmesi halinde bulantı ve kusmanın görülebileceğini aktardı.

Pankreasın baş kısmındaki tümörlerin ana safra yoluna bası yaparak sarılığa neden olabildiğini ve bu sayede gövde ile kuyruk bölgesindeki tümörlere kıyasla daha erken fark edilebildiğini vurgulayan Yiğitler, gövde ve kuyruk kısmında yerleşen tümörlerin ise çevre dokulara yayılana kadar belirgin yakınmalara yol açmayabileceğini söyledi. Genel toplumda pankreas kanseri için pratik ve maliyet etkin bir tarama yöntemi bulunmadığını belirten uzman, birinci derece yakınında pankreas kanseri olanlar, ailesinde meme, yumurtalık veya kolon kanseri görülenler ve bazı kalıtsal kanser sendromlarına sahip kişilerin yüksek risk grubunda değerlendirildiğini aktardı. Sigara, obezite ve ileri yaşın da hastalıkla ilişkili risk faktörleri arasında yer aldığını ifade eden Yiğitler, BRCA1, BRCA2, TP53, CDKN2A ve PALB2 gibi genlerdeki değişikliklerin bazı kişilerde riskle bağlantılı olabildiğini kaydetti. Riskli aile öyküsü bulunan kişilerin genetik risk açısından değerlendirilmesi ve genetik danışmanlık alması gerektiğini vurgulayan Yiğitler, takip planlarının kişisel risklerine göre oluşturulmasının önemine değindi. Son yıllarda pankreas kanserinde tanı ve genetik araştırmalar amacıyla kanda dolaşan çoklu gen DNA profillerinin incelendiğini belirten uzman, bu profillerin tanı sürecinde ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde kullanılabileceğine ilişkin araştırmaların sürdüğünü aktardı. Yapay zeka destekli çalışmalarla radyolojik görüntülerde henüz belirgin bulgu vermeyen çok erken dönem tümörlerin saptanması için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Yiğitler, pankreas kanserinde erken tanı ve doğru risk değerlendirmesi için şüpheli belirtilerin sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

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