Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişine yönelik sistematik kısıtlamalar nedeniyle derinleşen gıda krizi, özel beslenme ihtiyacı olan hastaları derinden etkiliyor. Çölyak hastalığıyla mücadele eden çocuklar, glütensiz gıda ürünlerine erişememenin yarattığı ağır sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Bölgede glütensiz un ve özel besin maddelerinin neredeyse hiç bulunmaması, bu genetik hastalıkla yaşayan aileleri her gün hayatta kalma mücadelesine zorlayan bir krize dönüşmüş durumda. Han Yunus'ta yaşayan Zennun ailesi, üç çölyak hastası çocuğuna uygun beslenme sağlayabilmek için dört aydır süren zorlu bir arayış içinde.

Dört çocuk babası Hamza Sayyah Hamis Zennun, çocuklarından üçünün çölyak hastası olduğunu ve 8 yaşındaki kızı Asil'i yetersiz beslenme nedeniyle kaybettiklerini acıyla anlatıyor. Çölyak hastaları glüten içeren buğday, arpa ve çavdar gibi tahılları tüketemedikleri için özel beslenme programına ihtiyaç duyuyor. Zennun ailesi, çocuklarının sağlıklı yaşayabilmesi için glütensiz una, özel konserve ürünlere ve hastalıklarına uygun gıdalara ihtiyaç duyuyor ancak Gazze'nin hiçbir yerinde bu ürünleri bulamıyor. Dört aydır Gazze'nin farklı bölgelerini dolaşan baba Zennun, elindeki az miktardaki unla hazırladığı küçük bir ekmeği üç çocuğu arasında paylaştırmak zorunda kalıyor. Her öğünde sadece yarım ekmek tüketebilen çocukların durumu, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Anne Cemelat Zennun, çocuklarının sağlık raporlarını ve glütensiz gıda paketini göstererek yaşadıkları çaresizliği anlatıyor. Normal ekmek tüketemeyen çocukların yalnızca glütensiz mısır unuyla hazırlanan ekmeği yiyebildiğini, ancak bu unun Gazze'de bulunmadığını belirtiyor. Ailenin dört ayda yalnızca bir koli özel gıda alabildiğini, ellerindeki unun sadece dört gün yeteceğini ifade eden Zennun, her gün hazırladığı küçük ekmeği üç çocuğuna bölüştürdüğünü söylüyor. Kızlarını kaybetmenin acısını hala yaşayan aile, diğer üç çocuğunu da kaybetmekten korktuğunu dile getiriyor. Çocuklarının tedavi ve beslenme ihtiyaçlarına ilişkin sağlık raporları ve sevk belgeleri olmasına rağmen, Gazze dışındaki tedavi imkanlarına ulaşamıyorlar. Zennun ailesi, çocuklarının yaşama, beslenme ve tedavi görme hakkı için glütensiz un, ekmek ve özel gıdaların Gazze'ye acilen ulaştırılmasını talep ediyor.

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