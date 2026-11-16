Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, sessiz sedasız ilerleyebilen diyabet hastalığının erken teşhis edilmemesi durumunda kalp, böbrek, göz ve sinir sisteminde geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceğini belirterek, risk grubundaki bireylerin düzenli kan şekeri kontrolü yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, diyabetin sadece kan şekeri yüksekliği olarak görülmemesi gerektiği, kontrol altına alınmadığında vücutta kalıcı komplikasyonlara neden olabileceği özellikle dile getirildi.

Uluslararası Diyabet Federasyonunun bu yılki "Diyabette Erken Harekete Geç" temasına dikkat çeken Doç. Dr. Baykan, diyabetin çoğu zaman belirgin şikayetler vermeden sinsi bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Aşırı susama hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, açıklanamayan ani kilo kayıpları ve sürekli devam eden halsizlik durumlarının hastalığın en önemli uyarı işaretleri olduğunu belirten Baykan, 35 yaş ve üzerindeki bireylerin, fazla kilolu veya obezite sorunu yaşayanların, ailesinde diyabet öyküsü bulunanların, hipertansiyon veya yüksek kolesterol problemi olanların ve daha önce gebelik diyabeti geçirmiş kadınların yüksek risk grubunda yer aldığını açıkladı. Bu risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahip olan kişilerin mutlaka düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaptırması gerektiğinin altını çizen uzman, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Diyabetten korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin kritik rol oynadığını belirten Doç. Dr. Baykan, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanın, ideal kilonun korunmasının ve düzenli fiziksel aktivite yapmanın hastalıktan korunmada temel unsurlar olduğunu ifade etti. Günümüzde diyabet tedavisinde oldukça etkili seçeneklerin mevcut olduğunu, düzenli hekim takibi ve doğru tedavi protokolüyle hastalığın yol açabileceği komplikasyonları önlemenin veya geciktirmenin mümkün olduğunu kaydeden Baykan, vatandaşları sağlıklarını ertelememelerini ve kan şekerlerini kontrol ettirmeye çağırdı. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, çağın en yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabetle mücadelede en güçlü silahın bilinçlenme ve erken tanı olduğunu, hastanenin güçlü hekim kadrosu ve modern tanı-tedavi imkanlarıyla vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek, tüm halkı sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet etti.

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