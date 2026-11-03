Bakan Memişoğlu’ndan Evde Sağlık Müjdesi: ESKOM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, evde sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattıklarını duyurarak, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) uygulamasının pilot illerde hayata geçirildiğini bildirdi. Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların takip ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetileceği bu yeni modelle, sağlık hizmetlerinin hastaneden eve kadar bütüncül bir anlayışla sunulması hedefleniyor.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin sağlık altyapısında gerçekleştirilen dönüşüme dikkat çekerek, Düzce'ye 2002'den bugüne 10 yeni hastane kazandırdıklarını vurguladı. Aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık istasyonlarına kadar toplam 27 yeni sağlık merkezinin şehre kazandırıldığını belirten Bakan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi için 400 yataklı ek bina proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Düzce'de geçtiğimiz günlerde PET-CT cihazının hizmete alındığını, LINAC cihazının ihalesinin yapıldığını ve 2027'de hizmete gireceğini söyleyen Memişoğlu, kanser hastalarının tanı ve tedavi hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşmalarının kolaylaştırılacağını ifade etti.

ESKOM uygulamasının detaylarını paylaşan Bakan Memişoğlu, evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin entegre edildiği bu sistemde aile hekimlerinin önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Aile hekimlerinin hastalarının evde sağlık ihtiyaçlarını ESKOM'a bildireceğini, hastaneden evine dönen palyatif bakım hastalarının durumunun aile hekimlerine iletilerek gerekli koordinasyonun sağlanacağını anlattı. Dijital altyapıyla desteklenen bu süreçlerin sağlık hizmetlerinin daha planlı yürütülmesini sağlayacağını belirten Memişoğlu, insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yalnızca hastanelerde değil, kendi evlerinde de koordineli ve nitelikli biçimde ulaşabilmelerini hedeflediklerini söyledi. 50 yatak kapasiteli, 28 poliklinikli, ameliyathaneleri ve yoğun bakım ünitesiyle hizmete açılan Akçakoca Devlet Hastanesi'nin modern mimarisi ve 222 araçlık otoparkıyla bölge halkına en konforlu koşullarda sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Bakan, törene Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığını belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.