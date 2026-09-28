Elektronik sigara, puff ve ısıtılmış tütün ürünleri son yıllarda gençler arasında hızla yaygınlaşırken, sağlık uzmanları bu duruma karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Bahadır, bu ürünlerin nefes alma yoluyla akciğerlere ulaştığını ve kısa-uzun vadede ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Özellikle gençlerin "havalı" olarak gördüğü elektronik sigara ve benzeri ürünler, akciğerlerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor ve ileri dönemlerde KOAH hastalığına yol açabiliyor.

Tütün endüstrisi, gençleri hedef alarak bu ürünleri meyve aromaları, tatlandırıcılar ve çekici tasarımlarla cazip hale getiriyor. Uzmanlar, elektronik sigaraların başlangıçta sigara bırakma yöntemi olarak lanse edildiğini ancak bunun bir aldatmaca olduğunu vurguluyor. Aksine, hiç sigara içmeyenlerin bu ürünlere başladıktan sonra normal sigaraya geçme riski üç kat artıyor. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel ise elektronik sigaraların normal sigaradan daha fazla nikotin içerdiğini ve bağımlılık açısından çok daha hızlı etki gösterdiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, bu ürünlerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğini ve ciddi solunum sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, ailelerin bu konuda farkındalığını artırması gerektiğine dikkat çekiyor. Elektronik sigara ve puff ürünleri bellek kadar küçük olabiliyor ve normal sigaraya göre daha az koku bırakıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının odalarında yoğun meyve aroması fark etmeleri durumunda dikkatli olmaları gerekiyor. Prof. Dr. Ögel, birçok gencin bu ürünlerin yasak olduğunun bile farkında olmadığını belirterek, hem çocuklarda hem ebeveynlerde farkındalık eksikliğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, gençlerin bu ürünlerden kesinlikle uzak durması, spor yapması ve temiz hava soluması gerektiğini vurgularken, ailelere de çocuklarını uyarma ve destek olma çağrısında bulunuyor. Elektronik sigaranın içine başka uyuşturucu maddelerin de konulma ihtimalinin bulunması, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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