Türk Doktor Dünya Altın Madalya ile Ödüllendirildi

Türk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Metin Önerci, dünya tıp camiasında önemli bir başarıya imza atarak Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu tarafından "Dünya Altın Madalya" ödülüne layık görüldü. 9-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'nde takdim edilen bu prestijli ödül, Prof. Dr. Önerci'nin dünya kulak burun boğaz bilimine yaptığı katkılar, uluslararası hizmetleri ve eğitim faaliyetleri göz önünde bulundurularak verildi. Türkiye'de ilk kez bir öğretim üyesine verilen bu ödül, ülkemiz tıp camiası için tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük katılımlı kulak burun boğaz kongresi olarak düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve 138 ülkenin derneklerini bünyesinde barındıran federasyonun uluslararası kurulu, Prof. Dr. Önerci'nin bilimsel çalışmalarını, dünya kulak burun boğaz bilimine hizmetlerini ve eğitim faaliyetlerini değerlendirerek oy birliğiyle ödül kararı aldı. Türkiye'den herhangi bir temsilcinin bulunmadığı bu bağımsız kurul, objektif kriterlere göre değerlendirme yaparak ödül sahibini belirledi. Prof. Dr. Önerci, yurt dışında yayımlanmış 200'ün üzerinde makalesiyle dünya kulak burun boğaz literatürüne önemli katkılarda bulunmuş ve çalışmaları uluslararası alanda sıklıkla referans gösterilmiştir.

Ödülün sahibi Prof. Dr. Önerci, bu başarının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bir Türk olarak beni çok onurlandırdı" ifadelerini kullandı. Türkiye'de kulak burun boğaz alanının çok üst düzeyde olduğunu vurgulayan Önerci, yurt dışında yayımlanan 8 uluslararası İngilizce kitabının talep açısından dünyada ilk yüzde 10 içinde yer aldığını açıkladı. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önde gelen ülkelerde konuşmacı ve eğitici olarak birçok konferansa katılan Prof. Dr. Önerci, Türkiye'de de yurt dışından meslektaşların katıldığı eğitim programları düzenleyerek ülkemizi eğitim faaliyetleri açısından dünyada önemli bir merkez haline getirmiştir. Özellikle kadavra kurslarıyla hem yerli hem de yabancı meslektaşlarına verdiği eğitimler, Türkiye'nin tıp eğitiminde uluslararası bir referans noktası olmasını sağlamıştır.

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