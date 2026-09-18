Kalp krizi dünyada ölümlerin en sık nedeni olmaya devam ederken, uzmanlar giderek artan genç yaş kalp krizlerine dikkat çekiyor. Antalya Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Umuttan Doğan, "40 yaşındaydı, spor yapıyordu, sağlıklıydı kalp krizinden aniden öldü" ifadelerinin son yıllarda sıkça duyulduğunu belirterek, kalp damar hastalıklarının giderek daha genç yaşlarda görülmeye başladığını vurguluyor. Hipertansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği, kilo ve sigara ya da elektronik sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin genç yaşlara inmesi bu durumun temel nedeni olarak gösteriliyor.

Prof. Dr. Doğan, kalp krizinin temellerinin aslında göğüs ağrısı başladığında değil, 30 yıl önce atıldığını açıklayarak damar sertliğinin 5-10 yaşlarında başladığını ifade ediyor. "Kalp krizi aslında deprem gibidir, önceden bilinemez ama deprem için nasıl önlem alabiliyorsak kalp krizine karşı önlem alıp ömrümüzü uzatabiliriz" diyen uzman, tansiyon, şeker ve kolesterol gibi risk faktörlerinin genellikle semptom vermediğini ancak mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurguluyor. Kulak memesindeki çapraz çizgi olarak bilinen 'Frank işareti'nin kalp krizi ile bağlantısı olsa da, bunun yerine ölçülebilir risk faktörlerine odaklanılması gerektiği belirtiliyor.

Bel çevresinde toplanan yağın vücuttaki damar sertliğini ve artmış iltihap riskini gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, haftada en az 5-6 gün, 20-30 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını, bel çevresinin inceltilmesini ve insülin direncinin kırılmasını öneriyor. Göğsün orta bölgesinde baskı, yanma veya ağırlık hissi, soğuk terleme, bulantı ve kusma gibi belirtiler görüldüğünde "duş alayım, biraz uzanayım geçer" düşüncesine kapılmadan acilen hastaneye başvurulması gerektiğini vurgulayan uzman, "Kalp krizinde zaman eşittir kas. Ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar fazla kalp kası kurtarılabilir" uyarısında bulunuyor. Elektronik sigaranın da klasik sigara kadar riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, stent takılsa bile damar sistemindeki hasarlanmaların etkilerinin devam ettiğini ve risk faktörlerinin sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini ifade ediyor.

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