Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, grip aşısıyla ilgili toplumda yaygın yanlış bilgilere dikkat çekerek, özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin grip aşısını salgın dönemi başlamadan önce yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerin risk grubunda yer aldığını belirten Saltürk, "Grip aşısı oldum, artık grip olmam" düşüncesi kadar "Grip aşısı grip yapar" inanışının da toplumda en yaygın yanlış bilgiler arasında bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Saltürk, grip aşısının canlı bir aşı olmadığını ve dolayısıyla grip hastalığına neden olmadığını özellikle vurguladı. "Bilinenin aksine grip aşısı canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı grip yapmaz, ateşe neden olmaz ve güvenle yapılabilir" diyen uzman, aşının yüzde 100 koruma garantisi vermese de hastalığa yakalanma ihtimalini büyük ölçüde azalttığını belirtti. Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık ve ısı artışı gibi bölgesel reaksiyonların normal olduğunu aktaran Saltürk, bu yan etkilerin endişe verici olmadığını kaydetti. Grip aşısının her yıl yenilenen içeriğinin, dolaşımdaki grip virüslerine göre güncellenerek risk grubundaki kişilerde önemli bir koruma sunduğunu vurgulayan uzman, salgının başlamadığı dönemde aşının yapılmasını önerdi.

Gripten korunmada sadece aşının yeterli olmadığını aktaran Prof. Dr. Saltürk, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini belirtti. Maske kullanımı ve el hijyeninin de en az aşı kadar önemli koruyucu önlemler arasında yer aldığını vurgulayan Saltürk, "Grip aşısı olunduğunda o yıl kesinlikle grip olunmayacağına dair bir garanti yok. Ancak aşı, gribe yakalanma olasılığını büyük oranda azaltıyor ve risk grubunda çok önemli bir koruyuculuk sağlıyor" ifadelerini kullandı. Sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte grip salgını öncesi korunma döneminin başladığını hatırlatan uzman, risk grubundaki kişilerin bu uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almasının hayati önem taşıdığını söyledi.

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