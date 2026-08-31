Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halit Oğuz, göz seğirmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, çoğu zaman masum nedenlere bağlı olan göz seğirmesinin uzun sürmesi durumunda mutlaka ayrıntılı muayeneyle araştırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle göz kuruluğu başta olmak üzere çeşitli faktörlerin detaylı şekilde incelenmesi önem taşıyor.

Prof. Dr. Oğuz, göz seğirmesinin tetikleyicileri arasında stresin, yetersiz dinlenmenin ve göz kuruluğunun öne çıktığını belirterek, stresin azaltılması, yeterli dinlenme ve su tüketiminin artırılmasının şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabileceğini ifade etti. Göz kuruluğu tespit edildiğinde ise damla tedavileri ve gerekli diğer uygulamalarla hastaların rahatlatılabildiğini açıklayan uzman, göz seğirmesinin belirli bir süre içerisinde geçmemesi halinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dirençli, geçmeyen, uzun süren ve hastayı çok rahatsız eden göz seğirmelerinde öncelikle bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekiyor.

Nadir durumlarda göz seğirmesinin nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz, göz muayenesinde böyle bir şüphe oluşması halinde hastanın nörolojiye yönlendirildiğini belirtti. Göz seğirmesinin çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebildiğini aktaran uzman, çocuklarda okul stresi, ders yoğunluğu ve ekran kullanımının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu, ileri yaşlarda ise uzun süre ekran karşısında kalmaya bağlı göz kuruluğunun öne çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Oğuz, "Göz seğirmesi bir yana, herhangi bir göz patolojisi olmasa bile her kişinin yılda bir kere göz muayenesi olması gerekiyor" diyerek düzenli göz kontrolünün önemine dikkat çekti. Düzenli göz muayenesinin yalnızca görme sorunlarının tespiti açısından değil, diyabet ve glokom gibi bazı sistemik hastalıkların erken fark edilmesi açısından da kritik önem taşıdığını ifade eden Oğuz, glokomun sinsi bir şekilde ilerleyebildiğini ve erken tanı ile erken tedavinin birçok göz hastalığında hastalığı durdurmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

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