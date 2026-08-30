Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, yaz tatilinde geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışan çocukların okula dönüş sürecinde ciddi uyku sorunları yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Uzman, uyku düzeninin okulun açılacağı güne bırakılmadan, en az bir hafta öncesinden başlayarak kademeli olarak yeniden oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Yetersiz ve düzensiz uykunun çocuklarda sabah uyanmakta güçlük, gün içinde aşırı yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve öğrenme performansında belirgin düşüşe yol açabileceğini ifade eden Sert, ailelere okul öncesi hazırlık konusunda kapsamlı önerilerde bulunuyor.

Yaz tatilinde çocukların yatış ve kalkış saatlerinin önemli ölçüde değişebildiğini belirten Dr. Sert, özellikle geç saatlere kadar ekran karşısında kalmanın uyku saatlerini daha da ileriye taşıdığını aktarıyor. Okulların açılmasına kısa süre kala çocukları bir gecede erken yatırmaya çalışmanın uyum sürecini zorlaştırabileceğine değinen uzman, uyku saatlerinin birkaç gün öncesinden başlayarak aşamalı şekilde düzenlenmesinin çok daha uygun olacağını belirtiyor. Çocukların biyolojik saatinin yeni düzene uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğuna işaret eden Sert, "Tatil boyunca gece geç saatlerde uyuyup sabah geç kalkan bir çocuğun okul başlamadan bir gece önce erkenden yatağa gönderilmesi, çoğu zaman yeterli olmaz. Yatma ve uyanma saatlerini her gün 15-20 dakika daha erkene çekerek, çocuğun okul düzenine kademeli olarak hazırlanması büyük önem taşıyor" değerlendirmesini yapıyor.

Uyku süresinin çocuğun yaşına göre değiştiğini aktaran Sert, yeterli uykunun yalnızca fiziksel dinlenme açısından değil, öğrenme, hafıza, dikkat ve duygu durumunun düzenlenmesi için de kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Okulların ilk günlerinde görülen isteksizlik ve dikkat dağınıklığının her zaman okula uyum sorunundan kaynaklanmadığını belirten uzman, "Çocuk sabahları çok zor uyanıyor, gün içinde sürekli esniyor, ders sırasında dikkatini toplamakta güçlük çekiyor veya normalden daha huzursuz davranıyorsa, uyku düzeni mutlaka gözden geçirilmeli. Yetersiz uyku, çocukların hem akademik performansını hem de günlük davranışlarını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulunuyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda düzenli yatış ve uyanış saatlerinin oluşturulmasının hayati önem taşıdığını, hafta sonlarında da uyku saatlerinin çok fazla değiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Sert, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımının da uykuya geçişi zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.

Çocukların özellikle yatmaya yakın saatlerde ekran kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirten uzman, yatmadan hemen önce telefon veya tablet kullanmanın çocuğun zihinsel olarak uyanık kalmasına neden olabileceğini söylüyor. Akşam saatlerinde daha sakin bir ortam oluşturmanın, ışığı azaltmanın, ekran kullanımını sonlandırmanın ve mümkün olduğunca her gün benzer saatlerde yatağa gitmenin uyku düzeninin yeniden kurulmasına yardımcı olabileceğini vurgulayan Sert, okul başlamadan önce yalnızca yatış saatinin değil, sabah rutininin de yeniden oluşturulması gerektiğini, çocukların okulda kalkacakları saate yakın bir saatte uyandırılmasının faydalı olabileceğini ifade ediyor. Kahvaltı saatinin düzenlenmesinin, gün içerisinde fiziksel aktivitenin artırılmasının ve uzun gündüz uykularından kaçınılmasının da gece uykusuna geçişi kolaylaştırabileceğini belirten uzman, okula dönüş hazırlığının yalnızca çanta ve kırtasiye alışverişinden ibaret olmadığını, çocuğun uyku ve günlük yaşam düzeninin de yeni döneme hazırlanması gerektiğini vurguluyor.

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