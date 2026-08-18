Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Kays Ünal, kıkırdak hasarı tedavisinde erken tanı ve doğru yöntemlerin önemine dikkat çekiyor. Diz, kalça ve omuz eklemlerinde görülen kıkırdak hasarı, hastaların günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek ağrı, hareket kısıtlılığı ve fonksiyon kaybına neden olabiliyor. Uzmanlar, her kıkırdak hasarının mutlaka protez gerektirmediğini, özellikle erken dönemde tespit edilen lezyonlarda biyolojik tedaviler ve uygun rehabilitasyon programlarıyla hastaların şikayetlerinde belirgin azalma sağlanabildiğini vurguluyor.

Kıkırdak dokusu, eklemlerin ağrısız ve akıcı şekilde hareket etmesini sağlayan temel yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu dokunun kanlanmasının çok sınırlı olması nedeniyle oluşan hasarın kendiliğinden iyileşmesi oldukça zorlaşıyor. Spor yaralanmaları, menisküs problemleri, aşırı yüklenme, fazla kilo ve yaşa bağlı kireçlenme gibi nedenlerle ortaya çıkan kıkırdak kaybı zaman içinde ilerleyebiliyor. Bu noktada "eklem koruyucu" yaklaşım devreye giriyor ve ileri evrelerde doğrudan protez uygulamasına yönelmek yerine, uygun hastalarda biyolojik ve rejeneratif tedavilerle eklemin mevcut yapısını korumayı amaçlıyor.

PRP (platelet rich plasma), kök hücre uygulamaları ve diğer biyolojik yöntemler, özellikle erken ve orta evre osteoartrit hastalarında eklemdeki bozulma sürecini yavaşlatmayı ve protez ihtiyacını geciktirmeyi hedefleyen önemli seçenekler arasında yer alıyor. Rejeneratif tedaviler, travmaya bağlı sınırlı kıkırdak hasarı bulunan genç ve orta yaş hastalarda daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Protez ameliyatını geciktirmek isteyen 50-65 yaş arası bireylerde yaşam kalitesini korumaya yardımcı olabilen bu tedaviler, daha önce menisküs ameliyatı geçirmiş ve sonrasında kıkırdak sorunu gelişmiş hastalarda da uygun hasta seçimi yapıldığında fayda sağlayabiliyor.

Doç. Dr. Ünal, biyolojik tedavilerin zaman zaman "kıkırdağı tamamen yenileyen mucize yöntemler" gibi algılanabildiğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirtiyor. Bazı hastalarda ağrının belirgin şekilde azalabildiğini, bazılarında ise daha sınırlı fayda görülebildiğini aktaran uzman, temel amacın eklemdeki bozulma hızını azaltmak, fonksiyonu korumak ve uygun hastalarda protez ihtiyacını geciktirmek olduğuna dikkat çekiyor. Tedavi sonrası süreçte düzenli egzersiz, kas güçlendirme, kilo kontrolü ve eklemi aşırı zorlayan aktivitelerden kaçınmak büyük önem taşıyor. Özellikle diz çevresi kaslarının güçlendirilmesi eklem üzerine binen yükün azalmasına önemli katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, uzun süre devam eden diz, kalça veya omuz ağrısı, merdiven inip çıkarken zorlanma, takılma hissi, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerde mutlaka ortopedik değerlendirme yapılması gerektiğini vurguluyor. Tedavi kararının, hastanın yaşı, şikayetleri, görüntüleme bulguları, eklem yapısı ve yaşam beklentileri birlikte değerlendirilerek kişiye özel planlanması büyük önem taşıyor. Kıkırdak hasarının derecesi tedavi planını belirleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor ve doğru hasta seçimi ile eklem koruyucu tedavilerin başarı oranı önemli ölçüde artabiliyor.

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