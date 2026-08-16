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Gazze'de İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sağlık hizmetleri durma riskiyle karşı karşıya

Yayınlanma Tarihi: 16.08.2026 10:34

Filistin Tıbbi Yardım Derneği, İsrail'in malzeme girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle jeneratörler ve araçlar için gerekli motor yağı ve yedek parça sıkıntısı yüzünden Gazze Şeridi’ndeki sağlık tesislerinde faaliyetlerin durabileceği uyarısında bulundu.

Gazze’de İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle sağlık hizmetleri durma riskiyle karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tıbbi kullanım için oksijen üreten 22 istasyonun hizmet dışı kaldığı ve geriye kalan 12'sinin durabileceği uyarısında bulunmasının ardından Filistin Tıbbi Yardım Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Elektrik jeneratörleri için gerekli motor yağı ve yedek parçaların eksikliği, jeneratörlerin durması tehdidini oluşturuyor. Bu durum, bazı merkez ve kliniklerde sağlık hizmetlerinin yanı sıra tıbbi cihaz ve ekipmanların çalışmasını da aksatabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca araçlar için yağ ve yedek parça eksikliğinin mobil sağlık kliniklerinin de faaliyetlerini durdurabileceği vurgulanan açıklamada, bunun sağlık tesislerine ulaşmakta zorlanan bölgelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasını kısıtlayabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına acilen harekete geçerek, jeneratörler ve sağlık araçları için gerekli yağ ve yedek parçaların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlama çağrısının yapıldığı açıklamada, bu malzemelerdeki eksikliğin devam etmesinin binlerce kişinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Gazze'de sağlık sistemi, laboratuvar ve tıbbi malzeme yetersizliğinin giderek ağırlaşan etkileri altında hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye insani yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamalar ise devam ediyor.

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