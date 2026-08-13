Diş hekimliği alanında önemli bir sağlık sorunu olan çene kistleri, uzun yıllar belirti vermeden gelişerek hastalar için ciddi riskler oluşturabiliyor. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, çene kemiğinde gelişen kistlerin erken tanısının önemine dikkat çekerek, rutin diş kontrollerinin ve radyolojik görüntülemenin hayat kurtarıcı olabileceğini söyledi. Çene kemiğinde diş veya diş dokularıyla ilişkili olarak gelişebilen bu kistler, hastaların çoğunda hiçbir belirti göstermeden büyüyebiliyor. Birçok vakada, hastalar rutin diş muayenesi için gittiklerinde çekilen panoramik röntgen görüntülerinde tesadüfen kist tespit ediliyor. Bu durum, düzenli diş hekimi kontrollerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çene kistlerinin gelişim sürecinde kemik dokusunda önemli kayıplara yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Durmuşlar, kistin boyutu ve lokasyonuna göre değişen semptomların ortaya çıkabileceğini açıkladı. İleri aşamalarda kist büyüdüğünde çene bölgesinde veya yüzde belirgin şişlikler, bölgesel ağrı hissi, dişlerde pozisyon değişiklikleri ve dişlerin sallanması gibi bulgular gözlemlenebiliyor. Özellikle enfeksiyon komplikasyonu eklendiğinde ağrı ve şişlik çok daha belirgin hale gelebiliyor. Uzmanlar, bu ileri aşamaya gelmeden kistlerin tespit edilmesinin, hem çevredeki kritik anatomik yapıların korunması hem de tedavi sürecinin daha başarılı planlanması açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor. Gömülü dişlerin varlığında risk daha da artıyor çünkü bazı kist türleri özellikle gömülü dişlerin çevresinde gelişme eğilimi gösteriyor.

Erken dönemde fark edilemeyen çene kistlerinin çevre dokulara verdiği zararlar geri dönüşümsüz olabiliyor. Kistler komşu dişlerin kök yapılarına baskı uygulayarak dişlerin yer değiştirmesine, sallanmasına veya kök emilimine neden olabiliyor. Kistin anatomik konumuna bağlı olarak sinir dokularına baskı uygulanması durumunda uyuşma ve his kaybı gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyon komplikasyonu geliştiğinde ağrı, şişlik ve iltihabi akıntı görülürken, oldukça büyük boyutlara ulaşan kistler çene kemiğini ciddi şekilde zayıflatarak nadir de olsa kırık riskini artırabiliyor.

Tedavi protokolü, kistin histolojik tipi, boyutu, anatomik lokasyonu, dişlerle ve çevredeki vital yapılarla olan ilişkisine göre özelleştirilmiş olarak planlanıyor. Küçük ve uygun özelliklere sahip kistler tek seansta cerrahi olarak tamamen çıkarılabilirken, büyük boyutlu kistlerde kistin iç basıncını azaltarak hacminin küçülmesini sağlayan marsupializasyon gibi yöntemler tercih ediliyor. Geniş kistlerde amaç sadece lezyonu ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda sağlıklı çene kemiği dokusunu ve çevredeki anatomik yapıları maksimum düzeyde korumaktır. Cerrahi işlem sonrası özellikle rekürrens riski taşıyan kist tiplerinde düzenli klinik muayene ve radyolojik takip protokollerinin uygulanması mutlaka gereklidir.

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