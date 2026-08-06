Belçika'da gerçekleştirilen çığır açan bir bilimsel araştırma, kanser tedavisinde yeni umutlar doğuruyor. Flanders Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) araştırmacıları, kanser hücrelerinin karaciğere yayıldıklarında bağışıklık sisteminden nasıl kaçtıklarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan özel bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin normal işleyişini değiştirebildiği tespit edildi. Bu keşif, kanser tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Araştırma, normal koşullarda vücudumuzun savunma ordusunu oluşturan bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini nasıl tanıyıp yok ettiğini ve bu sürecin nasıl sabote edildiğini detaylı şekilde inceledi. Karaciğere yayılan tümör hücreleri, organın kendine özgü metabolik ortamından faydalanarak bu doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyor ve böylece hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde artırıyorlar. VIB-KU Leuven Kanser Biyolojisi Merkezi'nden araştırmacı Sarah-Maria Fendt, karaciğer metastazlarının tedavisinin halen tıbbın en zorlu alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu keşfin önemine dikkat çekti.

Araştırmanın en heyecan verici sonucu ise geliştirilen deneysel modellerin bu süreci engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanser karşıtı faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeyi başarması oldu. Bu yöntemle karaciğer metastazlarının büyüme hızı önemli ölçüde yavaşlatıldı. Fendt, "Kanser hücrelerinin bu ortamdan nasıl faydalandığını daha iyi anlayarak, bu tümörleri yeniden bağışıklık sistemine karşı savunmasız hale getirmeye yönerek araştırmalarımızı ilerletebiliriz" açıklamasında bulundu. Elde edilen bulgular karaciğer metastazlarının gelişimi ve bağışıklık sistemiyle ilişkisi konusunda yeni perspektifler sunuyor. Ancak uzmanlar, bu keşfin hastalarda kullanılabilecek tedavilere dönüşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Araştırma, metastatik kanser tedavisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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