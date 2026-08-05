Yaz mevsiminde yaşanan yorgunluk şikayetleri, basit bir mevsimsel rahatsızlık olarak görülse de uzun sürmesi halinde ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Yavuz, sıcaklık ve nemin artmasıyla birlikte vücudun sıvı dengesinin bozulduğunu ve bunun halsizlik, baş ağrısı, uyku hali ve çarpıntı gibi belirtilere yol açtığını açıklıyor. Günlük yaşamı etkileyen ve haftalarca sürebilen yorgunluk durumları, yalnızca yaz sıcağına bağlanamayacak kadar kompleks bir tablo çiziyor. Sıvı kaybı, düzensiz beslenme alışkanlıkları, uyku kalitesindeki düşüş, kansızlık ve özellikle kalp-damar sistemi hastalıkları gibi faktörler bu tablonun arka planında yer alabiliyor.

Vücut ısısını dengelemek için başlayan fizyolojik süreçler, damar genişlemesi ve artan terlemeyle birlikte önemli miktarda sıvı ve mineral kaybına neden oluyor. Bu kayıplar sadece suyu değil, kalp ritmi ve kas fonksiyonları için kritik öneme sahip sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elektrolitleri de kapsıyor. Prof. Dr. Yavuz, yaz aylarında sadece susamayı bekleyerek su tüketmenin yeterli olmayabileceğini, mineral dengesinin bozulmasının yorgunluk hissini artırabileceğini ve bazı kişilerde kalp ritim düzensizliklerine zemin hazırlayabileceğini uyarıyor. Kan hacmindeki azalma ise halsizlik, baş ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü gibi rahatsızlıklara doğrudan yol açabiliyor. Risk grubu içinde özellikle yaşlı bireyler, hipertansiyon ve kalp hastalığı olan hastalar, açık havada çalışanlar ve yoğun fiziksel aktivite yapan kişiler bulunuyor.

Yaz dönemindeki beslenme ve uyku düzenindeki değişiklikler de yorgunluk tablosunu derinleştiren faktörler arasında. Öğün atlama, sadece meyve ile beslenme, uzun açlık periyotları ve özellikle kahvaltı yapılmaması enerji düşüklüğünü tetikliyor. Yetersiz protein alımı kas gücünü ve genel enerji seviyesini olumsuz etkilerken, sıcak gecelerde yaşanan uyku problemleri de durumu kötüleştiriyor. Geç saatlere kadar uyanık kalma, sıcak nedeniyle sık uyanma ve uyku süresinin kısalması ertesi gün halsizlik, dikkat azalması ve iş veriminde düşüşe neden oluyor. Uzmanlar, yorgunluğa çarpıntı, göğüste baskı hissi, nefes darlığı veya efor kapasitesinde belirgin azalma eşlik ediyorsa mutlaka kalp-damar sistemi açısından değerlendirme yapılmasını öneriyor. Özellikle tansiyon ilacı ve idrar söktürücü kullanan hastaların sıvı dengesine daha fazla dikkat etmesi ve ilaçlarını hekim önerisi olmadan değiştirmemesi gerekiyor. Yorgunluğun haftalarca sürmesi, giderek artması veya günlük yaşamı etkileyecek düzeye ulaşması durumunda altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerektiği vurgulanıyor.

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