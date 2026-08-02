Beta mikrobu kaynaklı boğaz enfeksiyonları, çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ancak hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, özellikle okul çağındaki çocukların birbirlerinden nefes yoluyla kaptıkları beta mikrobunun tedavi edilmediğinde akut romatizmal ateşe yol açabildiğini ve bunun da kalp kapaklarında kalıcı hasarlara neden olabildiğini açıkladı. Basit bir boğaz enfeksiyonu gibi görünen bu hastalık, uygun antibiyotik tedavisi uygulanmadığında çocukların gelecekteki yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor.

Akut romatizmal ateş, beta enfeksiyonundan yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkan ve genellikle eklem ağrılarıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Prof. Dr. Yozgat, hastalığın özellikle diz ve ayak bileklerinde şişlik ve ağrılara neden olduğunu, ancak asıl tehlikenin kalp kapaklarında oluşan hasarda yattığını vurguluyor. Eklem tutulumu iz bırakmadan iyileşirken, kalp kapak hasarı kalıcı olmakta ve her yeni beta enfeksiyonu bu hasarı daha da artırmaktadır. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen her boğaz enfeksiyonu, kalp kapaklarını biraz daha bozmakta ve sonuçta hastalar 20'li veya 30'lu yaşlarında kalp kapak ameliyatı olmak zorunda kalabilmektedir. Bu durum, erken tanı ve doğru tedavinin ne kadar hayati önem taşıdığını gözler önüne sermektedir.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarındaki eklem ağrılarını sıklıkla büyüme ağrısı olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle hastalığın geç fark edildiğini belirtiyor. Erken dönemde uygulanan doğru tedavi ile kalıcı hasar gelişmesi önlenebilirken, geç kalınan durumlarda hastalar yıllarca 21 günde bir koruyucu antibiyotik iğnesi olmak zorunda kalabiliyor. Ekokardiyografi ile yapılan muayenelerde kalp kapağında kaçak tespit edildiğinde, bunun geçmişte iyi tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarına bağlı olduğu anlaşılabiliyor. Prof. Dr. Yozgat, özellikle 3 yaş sonrası çocukların düzenli çocuk kardiyoloji kontrolünden geçmesinin ve ekokardiyografi inceleme yapılmasının büyük önem taşıdığını, bunun ileride gelişebilecek ciddi kalp ameliyatlarının önüne geçebileceğini vurguluyor. Beta mikrobu enfeksiyonlarına karşı erken tanı ve etkili tedavi, çocukların gelecekteki sağlıklı yaşamları için kritik öneme sahiptir.

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