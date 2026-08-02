Yaz aylarında artan sıcaklıklar, gıda güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Adalet Altunsoy, yüksek sıcaklıklarda bakteri, virüs ve parazitlerin çok daha hızlı çoğaldığını ve açıkta bekleyen gıdaların birkaç saat içinde milyonlarca bakteriyle kontamine olabileceğini uyarıyor. Pişmiş gıdalar bile uygun koşullarda saklanmadığında bağırsak enfeksiyonu ve besin zehirlenmesi riskini önemli ölçüde artırıyor. Soğuk zincir kuralına uyulmayan, yeterince pişirilmeyen veya uzun süre açıkta bekletilen gıdaların tüketimi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bağırsak enfeksiyonlarında ishal ve kusmayla birlikte vücuttan sadece sıvı değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve bikarbonat gibi hayati elektrolitler de kaybediliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda gözlerde çökme, dilde kuruluk, halsizlik ve bilinç bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. İki-üç günden uzun süren ateş, kanlı ishal veya şiddetli kusma durumlarında vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması hayati önem taşıyor. Besin zehirlenmeleri ile bağırsak enfeksiyonlarının belirtileri benzerlik gösterse de, besin zehirlenmelerinde şüpheli gıda tüketiminin ardından önce kusma, sonra ishal görülürken, bağırsak enfeksiyonlarında karın ağrısı ve ishal ön planda yer alıyor.

Korunmada en önemli adım hijyen kurallarına uyulması. Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi, pişirilen gıdaların oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi gerekiyor. Çiğ etler ve sebzeler için mutlaka ayrı kesme tahtaları kullanılmalı, sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce bol suyla yıkanması şart. El hijyeni ise enfeksiyonlardan korunmada temel rol oynuyor; yemek hazırlamadan ve yemeden önce, tuvalet sonrası ve bebek bezi değişiminin ardından ellerin en az 20 saniye sabun ve suyla yıkanması çapraz bulaşmayı önlüyor. Tedavide yaygın yapılan hatalardan biri gereksiz antibiyotik kullanımı; antibiyotikler bağırsak florasını bozarak ishal süresini uzatabiliyor ve direnç gelişimine yol açabiliyor. Küçük çocuklara ishal sırasında asitli içecekler ve meyve suyu verilmesi de yanlış uygulamalar arasında. Havuz kullanımında da dikkatli olunmalı; çocuklara havuz suyunu yutmamaları öğretilmeli, ishali olan bebek ve çocuklar hem kendi sağlıkları hem de başkalarına bulaş riski nedeniyle havuza sokulmamalı.

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