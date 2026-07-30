Hepatitte Erken Tanı Hayat Kurtarıyor: Erken Müdahale Karaciğer Naklinin Önüne Geçiyor

Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul, Hepatit B ve C'de erken teşhis ve tedavinin; siroz, karaciğer yetmezliği ve kanser riskini engellediğini vurguladı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul, Hepatit B ve C virüslerinin yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün bu yılki "Hepatitte Engelleri Ortadan Kaldıralım" temasına değinen Kul, zamanında başlanan tedavilerin hastalığı tamamen kontrol altına aldığını ve hayati komplikasyonları önlediğini belirtti. Türkiye'de Aşılama Başarısı Yüzde 95'i Aştı Hepatit B ve C'nin halk arasında "sarılık" olarak bilindiğini aktaran Doç. Dr. Kul, virüsün kan, steril edilmemiş tıbbi ekipmanlar, ortak enjektör kullanımı, korunmasız cinsel temas ve anneden bebeğe geçiş yollarıyla bulaştığını hatırlattı.

Türkiye'deki tabloya ilişkin verileri paylaşan Kul, görülme sıklığının Hepatit B'de %5'in, Hepatit C'de ise %1'in altında olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Türkiye Viral Hepatit Kontrol Programı sayesinde farkındalığın arttığını belirten Kul, şunları söyledi: "1998 yılından bu yana çocukluk aşı takviminde yer alan Hepatit B aşısıyla ülkemizde %95'in üzerinde bir başarı yakaladık. Benzer şekilde, gelişen tıp sayesinde artık Hepatit C'de de %95'in üzerinde tedavi başarısı elde edebiliyoruz."

Hepatit hastalarının günlük sosyal yaşamlarına sorunsuz devam edebileceklerinin altını çizen Doç. Dr. Kul, hastanede takip edilen iki hastanın başarıyla sonuçlanan tedavi süreçlerini paylaştı: Yüksek karaciğer enzimleriyle tedaviye başlayan 51 yaşındaki Bahri Balkan'ın, tedavi sonrasında HBV DNA (virüs yükü) değerleri milyon seviyelerinden 10'un altına düşürülerek bulaştırıcılığı yok denecek seviyeye indirildi. 3 milyonun üzerinde virüs yüküyle tedaviye alınan 47 yaşındaki Hepatit C hastası Salih Çetinkaya'nın ise 8 ila 12 haftalık tedavi protokolünün henüz 2. haftasında virüs seviyesi sıfırlandı. Hastalıkla ilgili toplumda yanlış bilinen algılara da değinen Doç. Dr. Kul; sarılmak, aynı evde yaşamak veya aynı ortamda bulunmakla virüsün bulaşmayacağını hatırlatarak şunları ekledi: "Eğer hastalarımız zamanında başvurmasaydı, süreç acil karaciğer nakline veya yoğun bakım şartlarına kadar gidebilirdi. Erken tanı sayesinde hastalarımız hem sağlıklarına kavuştu hem de bulaştırıcılık riskini ortadan kaldırarak normal yaşamlarına döndü." Tedavi sonrası kendilerini çok daha sağlıklı ve huzurlu hissettiklerini belirten hastalar Bahri Balkan ve Salih Çetinkaya ise benzer şikayetleri veya şüpheleri olan herkesi zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmaya çağırdı.

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