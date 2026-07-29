Kanser tedavisi gören hastalar için yaz ayları özel dikkat gerektiren bir dönem olarak öne çıkıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, artan sıcaklıkların kanser hastaları üzerinde sıvı kaybından güneş hassasiyetine kadar çeşitli riskler oluşturduğuna dikkat çekerek, bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi alan hastalarda sıcak hava bazı yan etkileri artırabilirken, doğru önlemlerle hastaların normal yaşamlarını sürdürebileceği belirtiliyor.

Yaz sıcaklarında vücudun terleme yoluyla daha fazla sıvı ve mineral kaybettiğini belirten Doç. Dr. Kutlu, özellikle aktif kanser tedavisi gören hastalarda bu durumun ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor. Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ve iştahsızlık gibi yan etkiler varsa sıvı kaybının hızlanabildiğini aktaran uzman, hastaların susamayı beklemeden gün boyunca sık aralıklarla su tüketmesini öneriyor. Ayran ve çorba gibi sıvılar da tercih edilebilirken, kalp veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde sıvı miktarının mutlaka hekim önerisine göre belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Güneş ışınlarına karşı artan hassasiyet de yaz aylarında kanser hastaları için önemli bir risk faktörü olarak dikkat çekiyor. Bazı kanser tedavilerinin cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Kutlu, kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik tedaviler ve radyoterapi sonrasında güneş yanıklarının çok daha kısa sürede gelişebildiğini belirtiyor. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmaması, gölge alanların tercih edilmesi, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli kıyafetlar kullanılması öneriliyor. En az 30 faktörlü, geniş spektrumlu güneş koruyucuların iki saatte bir yenilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, güneş kreminin tek başına yeterli olmadığı, fiziksel korunma yöntemlerinin de ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yaz aylarında gıda kaynaklı enfeksiyon riskinin arttığına dikkat çeken uzman, açıkta beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden ve soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Kanser ilaçlarının saklama koşullarına da özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kutlu, doğru önlemler alındığında hastaların yaz aylarını güvenli ve konforlu bir şekilde geçirebileceğini belirtiyor.

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