Sağlık İçin Başladı, 3 Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de yaşayan 22 yaşındaki Ali Eren Durğut, doğuştan zihinsel ve ortopedik engelli olmasına rağmen yüzmede Türkiye'nin en başarılı sporcularından biri haline geldi. Vücudunun sol tarafındaki engelini azaltmak için 10 yaşında başladığı yüzme serüveni, bugün 3 kez üst üste Türkiye şampiyonluğu ile taçlandı. 200 metre kelebek stilde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye birincisi olan Ali Eren, sağlık için başladığı bu sporu artık profesyonel seviyede sürdürüyor ve milli takım hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 20-21 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenen Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları'nda Ali Eren muhteşem bir performans sergiledi. Genç sporcu, 200 metre kelebek ve 800 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu olurken, 200 metre karışıkta ikinci, 100 metre kelebek ve 1500 metre serbestte üçüncülük elde etti. Toplam 5 kategoride madalya kazanan Ali Eren, bu başarıyı Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftada 6 gün yaptığı disiplinli antrenmanlarla yakaladı. Antrenörü Buse Argun'un özel ilgisi ve programıyla gelişimini sürdüren sporcu, "Yüzerken mutlu oluyorum, güzel bir şey. Şampiyon olduğum için çok mutluyum" diyerek yüzmeye olan tutkusunu dile getiriyor.

Ali Eren'in hikayesi sadece sportif başarıdan ibaret değil, aynı zamanda bir aile mücadelesinin ve umudun hikayesi. Annesi Zehra Durğut, oğlunun 5 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, cihazlarla yürümeye başladığını ve her adımın bir zafer olduğunu anlatıyor. "Yürüdüğü zaman kestiğimiz kurbanlar ve 'anne' desin diye dua ettiğim günler gözümün önüne geliyor. Ali Eren benim için olimpiyatlarda başarı elde etmiş bir sporcu gibi" diyen anne Durğut, oğlunun başarısının maddi değerden çok daha ötede bir anlam taşıdığını vurguluyor. Zehra ve Erdal çiftinin ilk çocuğu olan Ali Eren, engelleri aşma kararlılığıyla sadece Mersin'in değil, tüm Türkiye'nin gururu haline geldi. Antrenörü Buse Argun da ilk özel sporcusu olan Ali Eren'le gurur duyduğunu belirterek, "3 senedir Türkiye şampiyonu. Sonraki süreçte bunu kaybetmek istemiyoruz. Milli takım kadroları için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek hedeflerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ali Eren'in "Mersin'i temsil etmekten gurur duyuyor ve milli takımda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" sözleri, genç sporcunun azim ve kararlılığının en güzel göstergesi.

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