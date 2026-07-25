İstanbul'da 2026 yılının ilk 6 ayında 130 milyon muayene gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu muayenelerin yüzde 88'inin kamu hastaneleri tarafından yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin sağlık başkenti konumundaki İstanbul, yalnızca yerli vatandaşlara değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara da hizmet sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programı, İstanbul'u küresel bir sağlık merkezi haline getirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ortaya koyduğu "Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli" çerçevesinde sunulan hizmetler, koruyucu sağlığa öncelik veriyor. İstanbul genelinde 1120 aile sağlığı merkezi bulunuyor ve vatandaşlar ortalama 7 dakikalık yürüme mesafesinde birinci basamak sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Bir aile hekiminin hizmet verdiği ortalama nüfus 4 binlerden 2 bin 900'e düşürüldü ve hedef 2 bin 500'ün altına inmek. Yıl sonuna kadar aile sağlığı merkezi sayısının 1200'e çıkarılması planlanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde psikolog, aile danışmanı, çocuk gelişimci gibi profesyoneller görev yaparak koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiriyor.

2026'nın ilk yarısında İstanbul'da 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bu rakam, kentte her 2 saniyede bir ameliyat yapıldığı anlamına geliyor. Ameliyatların büyük çoğunluğu ABC grubu ameliyatlar olup, pandemi döneminde ertelenen ameliyatların da büyük bölümü tamamlandı. 127 bin kamu sağlık personeliyle kesintisiz hizmet veren İstanbul, radyolojik görüntülemede de yüksek kapasiteyle çalışıyor ve ilk 6 ayda 21 milyon görüntüleme yapıldı. Estetik ve plastik cerrahiden genel cerrahi, ortopedi ve onkolojiye kadar birçok branşta uluslararası hasta çeken İstanbul, dünyanın sağlık başkenti konumunu güçlendiriyor. Doç. Dr. Güner, "7 gün 24 saat, bayram seyran dinlemeksizin vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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