Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bel ve yan ağrısı şikayetleri, çoğu zaman basit kas-iskelet sistemi problemleri olarak değerlendirilse de, bu ağrıların arkasında böbrek taşı gibi ciddi sağlık sorunları yatabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, hafife alınan bel ağrısının böbrek hasarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bel ve yan ağrısıyla sağlık kuruluşlarına başvuran birçok hasta, sorunun kaynağını yalnızca kas ve iskelet sistemiyle ilişkilendiriyor. Ancak özellikle tek taraflı olan, aralıklı şiddetlenen veya farklı belirtilerle birlikte seyreden ağrılar, mutlaka daha detaylı incelenmelidir.

Prof. Dr. Atış, her bel ağrısının fıtık olmadığını ve böbrek kaynaklı nedenlerin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayarak, erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bel ve yan ağrısı şikayetleriyle hastaların ortopedi, fizik tedavi, beyin cerrahisi veya üroloji gibi farklı branşlara başvurabildiğini belirten Atış, "Bu ağrıların altında sadece bel fıtığı değil, böbrek taşı gibi ürolojik nedenler de yatabiliyor" dedi. Doğru tanı için tüm sistemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, aksi durumda hastalığın gözden kaçabileceğini ifade eden uzman, böbrek taşlarının bazı hastalarda şiddetli ağrıya yol açarken, bazı durumlarda ise sessiz ilerleyebildiğini aktardı.

Sessiz ilerleyen taşların tanının gecikmesine neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Atış, taşın böbrekte tıkanıklık oluşturması durumunda ciddi hasar gelişebileceğini ve bu durumun böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebileceğini kaydetti. Erken dönemde teşhis edilen böbrek taşlarının genellikle endoskopik yöntemlerle kolayca tedavi edilebildiğini söyleyen Atış, "Ancak gecikmiş ve böbrekte hasar oluşturmuş vakalarda daha ileri cerrahi yöntemlere başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Hatta bazı durumlarda böbreğin alınması gerekebilir" uyarısında bulundu. Uzmanlar, bel ağrısının hafife alınmaması ve gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini vurguluyor.

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