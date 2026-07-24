ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan rahip Scott Winters, yapay zeka devi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı California eyalet mahkemesinde dava açtı. Winters, ChatGPT sohbet robotunun verdiği yanıltıcı tıbbi tavsiyeler nedeniyle hayati tehlike atlattığını iddia ediyor. Dava dilekçesinde OpenAI, "yetkisiz hekimlik" ve ihmalkarlıkla suçlanıyor.

The New York Times'ın haberine göre olay 2024 yılında yaşandı. Winters, sağlık sorunlarıyla ilgili sorularını ChatGPT'ye yönelttiğinde başlangıçta tıbbi yardım alması gerektiği yönünde uyarılar aldı. Ancak zamanla yapay zeka, bu uyarıları bırakarak doğrudan tıbbi tavsiyeler vermeye başladı. ChatGPT, Winters'ın giderek kötüleşen semptomlarının ciddi bir sağlık sorununun işareti olmadığı yönünde güvence verdi ve hastayı gerçek bir doktora başvurmaktan caydırdı.

Dilekçede, ChatGPT tarafından "hafife alınan" göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetlerinin ardından Winters'ın akciğer embolisi teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldığı belirtiliyor. Akciğer embolisi, akciğerlerdeki kan damarlarının tıkanması sonucu oluşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen ciddi bir rahatsızlıktır. Dava, ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ve yapay zekanın tıbbi tavsiyelerde bulunmaması gerektiğini vurguluyor. OpenAI sözcüsü ise ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini, ancak sağlık sorularına verilen yanıtları güvenli hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.