Sabahları uyandığınızda çene ve baş ağrısı çekiyor, ağzınızı açarken rahatsız edici tıklama sesleri duyuyorsanız, bu belirtileri kesinlikle hafife almamalısınız. Biruni Üniversitesi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahir Ataözden, parafonksiyon olarak adlandırılan ve çiğneme, konuşma, yutkunma gibi doğal işlevlerin dışında gerçekleştirilen gereksiz kas aktivitelerinin çene sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Diş sıkma, diş gıcırdatma, tırnak yeme, kalem ısırma gibi görünüşte masum alışkanlıklar, özellikle stres altındaki bireylerde istemsiz şekilde ortaya çıkıyor ve çene eklemine tahmin edilenden çok daha fazla baskı yapıyor. En tehlikeli yanı ise kişilerin bu zararlı hareketleri yaptıklarının çoğu zaman farkında olmaması.

Alt çeneyi kafatasına bağlayan temporomandibular eklem, insan vücudunun en aktif eklemlerinden biri olarak günde binlerce kez harekete geçiyor. Normal kullanımda bile yoğun çalışan bu hassas yapı, sürekli diş sıkma veya çeneyi gereğinden fazla sağa sola hareket ettirme gibi parafonksiyonel alışkanlıklar nedeniyle biyomekanik sınırlarını aşabiliyor. Çene eklemi bozuklukları toplumda oldukça yaygın görülmesine rağmen, semptomlar genellikle sıradan baş ağrısı veya geçici kas yorgunluğu olarak yorumlandığı için tanı konulması gecikiyor. Eklem üzerindeki bu kronik aşırı yüklenme, zamanla eklem diskinin pozisyonunu değiştirmesine, çiğneme kaslarında kronik ağrılara, çene hareketlerinde belirgin kısıtlamalara ve eklemden sürekli tıklama sesleri gelmesine sebep oluyor.

Tedavi edilmediğinde durum daha da kötüleşebiliyor; ileri aşamalarda ağız açıklığı kritik seviyede azalabiliyor, hasta normal şekilde ağzını açamaz duruma gelebiliyor, kronik baş ve boyun ağrıları hayatın her alanını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle gece boyunca bilinçsizce diş sıkan kişilerin mümkün olan en erken dönemde uzman değerlendirmesinden geçmesi kritik önem taşıyor. Modern tedavi yaklaşımları arasında özel olarak tasarlanmış gece plakları, kanıta dayalı stres yönetimi programları, fizyoterapist eşliğinde çene kaslarını gevşeten egzersizler ve kapsamlı diş hekimi müdahaleleri yer alıyor. Günümüzde kullanılan ileri teknoloji üç boyutlu bilgisayarlı modelleme sistemleri, çene ekleminin karmaşık çalışma dinamiklerinin milimetrik hassasiyette analiz edilmesini sağlıyor. Bu teknolojiler sayesinde eklem üzerine etki eden kuvvetler matematiksel olarak hesaplanabiliyor ve hangi tedavi protokolünün en etkili sonucu vereceği simülasyonlarla önceden test edilebiliyor. Günlük rutinde farkında olmadan tekrarladığımız küçük alışkanlıklar, yıllar içinde onarılması zor çene problemlerine dönüşme potansiyeli taşıyor.

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