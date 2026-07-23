Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında beyin sağlığının korunması için hayati önem taşıyan önerilerde bulundu. Terzi, beyin sağlığının sadece bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayarak, düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin her gün uygulanması gerektiğini belirtti. Uzman, beyin sağlığının anne karnından itibaren başladığını ve yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade ederek, sağlıklı beyinlerle sağlıklı geleceklerin inşa edilebileceğini söyledi.

Beyin sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörleri arasında çevre kirliliği, elektromanyetik alan maruziyeti, aşırı tuz ve sigara tüketimi, obezite ve yanlış beslenme alışkanlıklarının öne çıktığını belirten Prof. Dr. Terzi, genetik faktörlerin de önemli bir rol oynadığını vurguladı. Alzheimer, MS ve Parkinson gibi hastalıkların ailede görülmesinin nörolojik hastalık riskini artırdığına dikkat çeken uzman, Akdeniz tipi mutfak alışkanlığının benimsenmesini, tuzsuz ve yağsız beslenmeyi, sebze ve meyve ağırlıklı diyeti önerdi. Özellikle ekran maruziyetinin azaltılması, Wi-Fi ve telefon gibi elektromanyetik alanlardan uzak durulması gerektiğini belirten Terzi, haftada en az 2-3 gün düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmasının, kilo kontrolünün sağlanmasının beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları gibi riskleri azalttığını ifade etti.

Yaşlanan nüfusla birlikte demans, Alzheimer, Parkinson ve MS gibi nörolojik hastalıkların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Terzi, toplumsal farkındalığın artırılmasının koruyucu tedbirlerin etkinliğini artıracağını söyledi. Tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının beyin sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan uzman, baş ağrısı, nöbet, yürüme güçlüğü, görme kaybı gibi belirtiler yaşayan kişilerin mutlaka nöroloji kliniklerine başvurması gerektiğini belirtti. Terzi, beyin sağlığının diğer organların sağlığı için de vazgeçilmez olduğunu, bu nedenle beyne iyi bakılması gerektiğini ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi, fiziksel aktiviteler, fizyoterapi programları ve diyet önerileriyle hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini kaydetti.

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