Elektronik sigara kullanımının ağız ve diş sağlığı üzerindeki ciddi etkileri bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burcu Karaduman, e-sigaraların "zararsız alternatif" olmadığını vurgulayarak, periodontal hastalık riskini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekti. Elektronik sigaralar özel sıvıların ısıtılmasıyla aerosol oluşturuyor ve bu aerosol nikotin başta olmak üzere ağız dokularını etkileyebilecek çeşitli kimyasal maddeler içeriyor.

Araştırmalar, elektronik sigara kullananlarda diş eti ceplerinin derinleşmesi, dişleri çevreleyen dokularda tutunma kaybı ve çene kemiğinde kayıp gibi periodontal göstergelerin olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor. Prof. Dr. Karaduman, oluşan aerosolün doğrudan ağız boşluğuyla temas ettiğini ve içeriğindeki nikotin ile diğer kimyasal maddelerin diş eti hücrelerini, ağız içindeki bakteri dengesini ve dokuların iyileşme kapasitesini olumsuz etkileyebildiğini açıkladı. Elektronik sigara kullanıcılarının ağızlarındaki bakteri yapısını inceleyen araştırmalarda, diş eti hastalıklarıyla ilişkili bazı mikroorganizmaların artabildiği tespit edildi.

Diş eti hastalıklarının belirtileri arasında kanama, kızarıklık, şişlik, ağız kokusu, dişlerin daha uzun görünmesi, diş köklerinde hassasiyet, dişler arasında yeni boşlukların oluşması ve dişlerde sallanma yer alıyor. Elektronik sigara kullanımının ardından ağız kuruluğu, boğazda tahriş ve ağızda kötü tat gibi şikayetler de görülebiliyor. Tükürük ağız ve diş sağlığında koruyucu rol oynarken, e-sigara bu dengeyi bozabiliyor. Prof. Dr. Karaduman, en etkili korunma yönteminin elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını bırakmak olduğunu vurgulayarak, dişlerin günde iki kez uygun teknikle fırçalanması, diş aralarının düzenli temizlenmesi ve periodontal muayenelerin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.