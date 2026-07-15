ABD'de ciddi bir halk sağlığı krizi yaşanıyor: Yaklaşık 7 bin kişinin kontamine gıdalardan kaynaklanan siklosporiyazis hastalığına yakalanmış olabileceği bildiriliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), en az 34 eyalette enfeksiyon vakalarının rapor edildiğini ve durumun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Mikroskobik Cyclospora parazitinin neden olduğu bu hastalık, özellikle uzun süreli ve şiddetli ishal belirtileriyle kendini gösteriyor.

Ülke genelinde 1645 vakanın laboratuvar testleriyle doğrulandığı, 5 bin 100 şüpheli vakanın ise halen inceleme altında olduğu belirtiliyor. Mayıs ayından bu yana 141 kişinin hastaneye kaldırılması, salgının ciddiyetini gözler önüne seriyor. CDC, klinik olarak şüphelenilen durumlarda hekimlerin özellikle Cyclospora testini talep etmeleri gerektiğini vurguluyor. Şu ana kadar hastalık nedeniyle ölüm vakası bildirilmemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta kapsamlı bir soruşturma başlattı ancak salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi. Siklosporiyazis, kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleriyle bulaşabiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin meyve ve sebzeleri tüketmeden önce iyice yıkamaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

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