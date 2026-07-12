Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem oranları nedeniyle vatandaşları sıvı tüketimi ve beslenme alışkanlıkları konusunda uyardı. Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklar nedeniyle vücut ısısı artarken, metabolizma bu değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta başta su olmak üzere önemli mineral kayıpları yaşanabiliyor ve bu durum bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan bireyler, küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri yaşlılar, hamile kadınlar ile açık havada çalışan kişiler sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkileniyor ve risk grubunda yer alıyor.

Bakanlık uzmanları, yaz aylarında sağlığın korunması için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesini, yeterli sıvı tüketiminin sağlanmasını ve besin güvenliği kurallarına titizlikle uyulmasını önemle vurguluyor. Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su içilmesi gerektiği belirtiliyor. Günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre olarak hesaplanıyor ve bu miktar yetişkin bir bireyin günde ortalama 2,5 ila 3 litre su tüketimine karşılık geliyor. Sıvı ihtiyacının karşılanmasında çay, kahve ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran ve taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içeceklerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Egzersiz yapan bireylerin ise aktivite sırasında kaybettikleri sıvıyı telafi etmek için mutlaka yeterli miktarda su tüketmeleri gerekiyor.

Beslenme konusunda da önemli önerilerde bulunan Sağlık Bakanlığı, kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini, kafein içeren içecekler yerine yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylarının tercih edilmesini öneriyor. Yağlı yiyecekler, kızartmalar ve ağır hamur işlerinden mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanması tavsiye ediliyor. Meyve ve sebze tüketiminin artırılması, tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi, yüksek kalorili hamur işi tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlılar ile dondurmanın tüketilmesi öneriliyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, serinlemek için ılık duş alınması ve sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerekiyor. Besin zehirlenmeleri yaz aylarında daha sık görüldüğü için açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi, et, süt, yumurta ve balık gibi kolay bozulan gıdaların açıkta bekletilmemesi, besinlerin hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesi önem taşıyor.

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