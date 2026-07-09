Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rauf Onur Ek, sıcak havalarda artan terlemeyle birlikte vücudun su ve elektrolit kaybettiğine dikkat çekerek, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk hissi, baş dönmesi ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin dehidrasyonun ilk sinyalleri olabileceğini vurguladı. Uzmanlar, bu belirtilerin çoğu zaman yalnızca sıcak hava ya da yorgunluğa bağlandığını ancak aslında ciddi bir sıvı kaybının göstergesi olabileceğini ifade ediyor. Dehidrasyon, günlük yaşamda fark edilmeden ilerleyebilen ve özellikle yaz aylarında sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Ek, dehidrasyonun yalnızca ağız kuruluğu veya yoğun susama hissiyle kendini göstermediğini belirterek, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, idrar renginin koyulaşması, baş dönmesi ve belirgin halsizlik gibi işaretlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Sıvı kaybı ilerlediğinde çarpıntı, sersemlik, belirgin güçsüzlük ve bilinç durumunda değişiklik gibi daha ciddi bulgular ortaya çıkabileceğini ifade eden uzman, su tüketmek için yalnızca susama hissinin beklenmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Susamanın, vücudun sıvı dengesini düzenleyen önemli fizyolojik mekanizmalardan biri olduğunu ancak her bireyde aynı şiddette ve zamanda ortaya çıkmayabildiğini, özellikle ileri yaştaki kişilerde bu hissin daha zayıf olabildiğini anlattı.

Sıcak havalarda vücudun ısı dengesini korumak için terleme mekanizmasını kullandığına işaret eden Prof. Dr. Ek, kaybedilen sıvının yeterince yerine konulmadığında dolaşım ve ısı düzenleme mekanizmalarının daha fazla zorlanabileceğini vurguladı. Çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve sıcak ortamda uzun süre çalışan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten uzman, sıcak havalarda su tüketiminin düzenli aralıklarla sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle bilinç değişikliği, bayılma veya kişinin sıvı alamaması gibi ciddi durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ek, kalp veya böbrek hastalığı nedeniyle sıvı kısıtlaması bulunan kişilerin ise sıvı tüketimini kendi hekimlerinin önerisine göre düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.