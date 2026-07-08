Tatil sezonunda uzun yolculuklar yaparken hareketsiz kalmanın ciddi sağlık riskleri bulunuyor. Medicana Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Erol Kurç, özellikle yaz tatili döneminde araç, uçak veya otobüsle yapılan uzun yolculuklarda aynı pozisyonda kalmanın derin ven trombozu riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Uzun süre hareketsiz oturmak, bacak kaslarının yeterince çalışmamasına neden olarak toplardamarlardaki kan akışını yavaşlatıyor ve bu durum özellikle risk faktörleri taşıyan kişilerde tehlikeli pıhtı oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

İleri yaş, obezite, sigara kullanımı, gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, yakın zamanda geçirilen ameliyatlar, kanser tedavisi, hareketsiz yaşam tarzı ve daha önce derin ven trombozu öyküsü bulunması riski artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Kurç, bu risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahip kişilerin uzun süre hareketsiz kalmasının pıhtı gelişme ihtimalini ciddi şekilde artırabileceğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, herhangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde bile uzun yolculuklar sonrasında pıhtı gelişmesinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Derin ven trombozunun en sık görülen belirtileri arasında tek bacakta şişlik, ağrı, gerginlik hissi, ciltte kızarıklık ve ısı artışı bulunuyor.

Uzmanlar, yolculuk sırasında her 1-2 saatte bir ayağa kalkıp kısa yürüyüşler yapılmasını, oturarak ayak ve bacak egzersizleri yapılmasını öneriyor. Yeterli sıvı tüketimi kan dolaşımını desteklerken, dar kıyafetler yerine rahat giysilerin tercih edilmesi de dolaşımı olumlu yönde etkiliyor. Risk grubundaki kişilerin uzun yolculuk öncesinde mutlaka hekim değerlendirmesinden geçmesi ve gerektiğinde koruyucu tedavi alması hayati önem taşıyor. Tatil dönüşünde ortaya çıkan tek taraflı bacak şişliği, ağrı, kızarıklık veya nefes darlığı gibi belirtilerin basit kas ağrısı olarak değerlendirilmemesi ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. En büyük risk, pıhtının koparak akciğere ulaşması ve pulmoner emboli oluşturması olup, bu durum ani nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, öksürük veya bayılma ile kendini gösterebiliyor.

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