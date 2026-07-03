Kalp ve damar hastalıklarına karşı sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıkları hayati önem taşıyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayarak, çocukluk çağından itibaren kazanılacak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Koruyucu sağlık uygulamalarının hastalığa bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltabileceğini belirten uzmanlar, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet veya benzeri aerobik egzersizlerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Sigara, elektronik sigara, nargile ve diğer tütün ürünlerinin kalp sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Sarıkaya, obezite sorununun da son yıllarda önemli bir halk sağlığı krizi haline geldiğini ifade etti. Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden biri olan hipertansiyonun uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınmasının, kalp ve damar hastalıklarını önemli ölçüde azaltabileceği vurgulandı. Diyabet de kalp hastalıkları açısından en kritik risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor ve kan şekeri kontrolünün düzenli olarak yapılması gerekiyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılması gereken temel yaşam becerileri arasında yer aldığını vurgulayan Sarıkaya, kalp sağlığının korunması için Akdeniz tipi beslenme modelini önerdi. Aşırı tuz, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat tüketiminden kaçınılması, haftada en az iki kez balık tüketilmesi, zeytinyağının tercih edilmesi ve kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması öneriler arasında yer alıyor. Van'da özellikle tuz oranı yüksek otlu peynir ve tuzlu balık tüketiminin hipertansiyon açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu ürünlerin tamamen bırakılması yerine tuz oranı azaltılmış şekilde tüketilmesi tavsiye edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük maksimum 5 gram tuz tüketimini önerdiği hatırlatılan açıklamada, sofralarda ilave tuz kullanımından kaçınılmasının kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra böbrek ve mide hastalıklarının görülme riskini de önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.